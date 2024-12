El gurú del blue le dio la mejor noticia a Milei sobre las inversiones: "Están..."

El consultor financiero Salvador Di Stefano, conocido como el "Gurú de la City", analizó el plan económico de Javier Milei tras cumplirse un año de su gestión y aseguró que tuvo un gran efecto sobre las principales variables del país.

Puntualmente, se mostró optimista sobre lo que puede pasar en materia de inversiones para 2025 y consideró que el programa actual ya comenzó a generar una reacción positiva en este apartado.

En diálogo por Radio con Vos, Di Stefano comenzó analizando la herencia recibida por la actual administración con un país "sin ninguna reputación" y con déficit fiscal.

"No venía nadie a invertir a la Argentina. Si no tenés inversión, no tenés mejora de salario para los trabajadores ni posibilidad de generar mayor empleo. O sea que tenés más pobreza. Entonces la base fundamental para que el país sea menos pobre es generar más inversión mediante superávit fiscal", señaló.

En ese sentido, destacó que el cambio de modelo económico fue clave para estabilizar variables críticas: "Pasamos de un modelo de déficit fiscal financiado con emisión monetaria a uno con superávit fiscal, ingreso de capitales y sin endeudamiento externo".

Qué dijo Di Stefano sobre la llegada de inversiones para 2025

Di Stefano comparó la situación actual con el gobierno de Néstor Kirchner y destacó que nunca antes se había alcanzado un equilibrio fiscal sin endeudamiento.

"Es un plan durísimo para la gente en el corto plazo, pero será muy satisfactorio a futuro porque generará trabajo e inversiones", señaló.

El consultor proyectó que, con la llegada de inversiones, los niveles de empleo formal podrían incrementarse significativamente.

"Están llegando las inversiones de todos lados, estuve en San Juan y están llegando inversiones que ellos mismos no pueden abastecer con el sector solamente. En Neuquén pasa lo mismo", insistió sobre el crecimiento en áreas como la minería, el gas y el petróleo.

El sector productivo, una cuestión pendiente que debe resolver Milei

Consultado sobre aspectos a reforzar en 2025, Di Stefano reparó en la falta de políticas específicas para sectores clave como la ganadería, el agro y la industria porcina.

"No estoy viendo un acercamiento del gobierno para discutir los grandes temas sectoriales", opinó.

"Me parece que en lo productivo tenemos algunos temas pendientes que hay que ajustar. Lamentablemente se ha bajado mucho el impuesto a la importación y no tanto el impuesto a la producción, creo que eso es lo que habría que mejorar durante el 2025", concluyó.