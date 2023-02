Tras la polémica, el Gobierno compró 100 pistolas Taser: quiénes las usarán, partir de cuándo y qué pasará con las que pidió la Ciudad

El Gobierno anunció la compra de 100 pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país. Y según adelantó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la Ciudad de Buenos Aires también podrá utilizarlas.

"Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo", dijo en diálogo con Radio 10 ante la pregunta de si el gobierno porteño podrá dotar a la fuerza policial local con ese tipo de armamento.

Según información oficial, la compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.

Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de u$s 293.490, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.

¿Qué son las Taser?

Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad.

El dispositivo TASER es un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona o animal la incapacita temporalmente.

Un 'taser' dispara dardos electrificados o también puede ser presionada directamente contra una persona para inmovilizarla. Los dardos que dispara pueden o no penetrar la piel, dice la compañía que los fabrica.

Las descargas eléctricas producidas descontrolan los músculos del cuerpo y pueden llegar a causar dolor intenso.

¿Para qué se usarán las Taser?

Desde Seguridad indicaron que "su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido políticamente en los años '80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado"."Es por eso que el debate sobre la cuestión esta saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", puntualizaron los voceros.Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal. Entre ellos:

el Albatros de Prefectura

el Alacrán de Gendarmería

los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

las Unidades tácticas de Intervención Federal

el GEOF de la Policía Federal Argentina

Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Fernández, Sabina Frederic.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al

, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.

Polémica por las Taser en juntos por el cambio

La interna en Juntos por el Cambio sigue caliente. Al debate entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel por las pistolas taser se sumaron otros funcionarios y seguidores de la ex Ministra de Seguridad.

El jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires volvió a cruzar hoy a la titular del PRO y le pidió que hable "en serio, con datos reales" sobre la utilización de pistolas Taser en el distrito porteño, luego de que la precandidata presidencial le pidiera a Horacio Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas."Uno no compra cosas que no va a usar, ya hicimos la compra de sesenta pistolas Taser. Prefiero no polemizar (con Bullrich), pero sí digo que hay que hablar enserio, con datos reales" , sostuvo esta mañana el funcionario en declaraciones a Radio 10.Miguel explicó que "están esperando a que lleguen al país" porque "deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)"."Para poder usar las pistolas taser hay que tenerlas y eso es lo que estamos tramitando. Nosotros ya hicimos la compra, estamos esperando que lleguen al país, pero por cuestiones del proveedor todavía no llegaron".Miguel reiteró así su rechazo a los cuestionamientos que había hecho Bulllrich esta semana, cuando instó a Rodríguez Larreta -su contrincante en la carrera presidencial por el PRO- a "usarlas" en vez de "pedir permiso"."En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24."Le diría a Horacio: tomá la decisión", agregó la titular del PRO en su cuente de Twitter.En sus declaraciones de hoy, Miguel explicó que el proveedor de las pistolas y la Ciudad iniciaron una demanda judicial al gobierno nacional por la demora del permiso de la ANMAT."Entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires para ciertas situaciones las pistolas taser son convenientes, sobre todo dónde hay una gran concentración de personas es preferible", sostuvo el jefe de gabinete.Asimismo, indicó que hoy en día "es muy difícil estar en desacuerdo con el uso" y que "después podemos discutir en que casos es mejor usarlas". "Todo requiere capacitación permanente, sin importar que arma de fuego sea", concluyó.