El Gobierno logró dictamen para avanzar con la aprobación de la ley de Ficha Limpia

Javier Milei se anotó otra victoria más en el Congreso, el oficialismo logró las firmas para el dictamen del proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa busca impedir que personas con condenas por corrupción puedan ejercer cargos públicos

"Dictamen de mayoría para Ficha Limpia. Otro logro de Javier Milei", celebró el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, desde su cuenta de X.

DICTAMEN DE MAYORÍA PARA FICHA LIMPIA.Otro logro de @JMilei. Seguimos cumpliendo todas las promesas que ningún otro gobierno pudo cumplir.Lo lloran los corruptos y los mismos de siempre. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) February 5, 2025

El proyecto contó con el apoyo de la Coalición Cívica, el PRO y una parte de la UCR. El dictamen de mayoría contó con 30 firmas pero hubo otros textos alternativos de Encuentro Federal, de Unión por la Patria (que aún no fue presentado), de Democracia para Siempre que llegó con dos propuestas de Pablo Juliano y de Carla Carrizo, y una última iniciativa de rechazo de Vanina Biasi del FIT.

La diputada nacional Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, reafirmó el apoyo de su espacio al proyecto de Ficha Limpia. "Tiene que haber ficha limpia en la Argentina". Sin embargo, el jefe de su bancada Juan Manuel López deslizó sus dudas sobre el tratamiento en el recinto del tema.

"Mañana se sesiona y este tema no está incluido, y con todo respeto, yo soy escéptico, desconfío del oficialismo. No me olvido de que faltaron 10 diputados, 8 de la Libertad Avanza y 2 diputados de Patricia Bullrich. Firmamos en disidencia parcial el proyecto del presidente Milei. Mi percepción es que, con suerte, va a salir la semana que viene, antes del 20, y me da la sensación de que es una herramienta para negociar con el PJ en el Senado", dijo López en su intervención.

Para avanzar, el oficialismo se subió a una iniciativa auspiciada históricamente por el PRO pero con algunos cambios, en una redacción en la que participó el abogado Alejandro Fargosi.

Una de las incorporaciones es que la inhabilitación no es solo para candidatos sino también para funcionarios que quieran acceder a cargos pero no por la vía electoral.

Entre ellos figuran Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad, como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Otro de los cambios tiene que ver con que un referente solo va a ser impedido de participar en una elección si la condena en segunda instancia se concretó el año anterior del comicio.

Si es en el mismo año de la elección, puede participar y recién la prohibición será para el próximo turno. Es por eso que el kirchnerismo cree que se trató de una iniciativa en contra de Cristina Kirchner que fue condenada durante 2024.

El diputado de Democracia para Siempre y exjuez en Formosa Fernando Carbajal se quejó de que "vuelven a incluir la burrada de la idea de la doble instancia. Y suelo ser muy cuidadoso con las palabras, pero decir en un proyecto de ley que hay dos instancias en el ámbito de la justicia penal es una burrada. No existe un solo tribunal de segunda instancia en este país que dicte sentencias penales. Agarren los libros".