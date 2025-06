A dónde mira el Gobierno para seguir sumando dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere acumular dólares sin tener que comprarlos. Una de las alternativas que estudia es la venta de activos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Otra es la licitación de represas hidroeléctricas.

Según detalló Caputo, la venta de los activos en manos del AABE implicará obtener "miles de millones" para el Tesoro, mientras que por las represas arriesgó ingresos por u$s 400 millones o u$s 500 millones.

Dentro de los activos del AABE que tienen proyectadas ventas a futuro se contabilizan más de 140 propiedades o terrenos en todo el país, 40 de ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En octubre de 2024, la AABE fue autorizada a enajenar 309 propiedades del Estado Nacional para iniciar su ejecución.

Entre las que pasaron al control del AABE el año pasado para ser ejecutadas se cuentan 146.000 metros cuadrados en Avellaneda, pertenecientes a la zona del Dock Sud, 206 parcelas en Santa Fe Capital, terrenos linderos a estaciones de tren, como la de Villa Crespo, Caballito, Retiro, o parcelas entre las vías del tren a metros del barrio Padre Mugica.

También se encuentra la estación Embarcaderos de Rosario, ubicada en una zona en la que se instalaron las famosas torres de lujo de la ciudad santafecina, o más de 500 metros cuadrados en Villa La Angostura, a metros de barrio cerrado Cumelén y otra en la misma ciudad por más de 6000 metros cuadrados donde estaban asentadas las vías del tren.

Los precios de las propiedades que se subastarán se conocen una vez iniciado el proceso formal. Las mismas salen con un precio base que puede subir de acuerdo a la demanda de los participantes.

Sin embargo, algunas propiedades se presumen con un interés llamativo dadas sus ubicaciones. Una de ellas, aún sin fecha para la subasta, es un predio de 12.000 metros cuadrados ubicados al lado del tribunal de Casación de Comodoro Py, donde funciona el correo internacional.

Villa La Angostura y Villa Crespo, por ejemplo, son dos lugares que suelen estar en la mira de los desarrolladores inmobiliarios.

De las subastas abiertas, una de las más atractivas es por un predio de 1.818 metros cuadrados ubicados en frente de Plaza Congreso, a metros del cine Gaumont, con un precio base de u$s 3.340.508.

Otros inmuebles que salieron a la venta en forma reciente incluyen una propiedad en la Avenida Belgrano, en CABA, con un precio base de u$s 670.184, con 319 metros cuadrados cubiertos. Otra incluye 9.000 metros cuadrados en Guaymallén, (Mendoza) con un precio base de u$S 942.883. Otro, sobre Avenida Congreso, ubicado al lado del Comité Paralímpico, se subastan 29 metros cuadrados con un precio base de u$s 80.637, otro es un departamento de 76 metros cuadrados en Argerich y General Paz con un precio base de u$s 77.648.

El AABE también participa de la subasta de otros bienes, como vehículos, cuyos procesos comenzarán este mes.

Hidroeléctricas

En el caso de las centrales hidroeléctricas, estas se encuentran concesionadas en el servicio que prestan. Estas producen cerca del 30% de la energía eléctrica de Argentina. En el país hay 67 que no son compartidas con otros países, esto es, excluyendo Yacyretá y Salto Grande.

El año pasado se pusieron a la venta las represas Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en las provincias de Neuquén y Río Negro. Estas cuatro concesiones vencen en agosto de este año. En abril de este año se convocó al proceso para la venta del paquete accionario de las centrales.

Es a través de la venta de estas represas del Comahue que el Gobierno espera conseguir los cerca de u$s 500 millones.

Esta en agenda además la privatización de al menos ocho empresas públicas que quedaron sujetas de ser vendidas a raíz de la Ley Bases. Se trata de AySA, Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. Esta última comenzó ya los procesos para las licitaciones de importantes rutas nacionales e internacionales, fundamentales para el comercio exterior, como la 14.

Dentro de los compromisos asumidos con el FMI, el Gobierno deberá presentar para noviembre un plan para la concesión y privatización de las empresas públicas.

Con estas ventas, aspiran a mantener el compromiso de no intervenir en el mercado de cambios mientras que el dólar se mantenga entre las bandas de flotación. La explicación radica en que buscan darle confianza al esquema cambiario y que la intervención del Central sumaría distorsiones y abriría una "banda dentro de la banda".

Las alternativas mencionadas surgen de que el Gobierno aspira a sumar las reservas a través de otros mecanismos, de cara a los compromisos asumidos con el FMI en materia de acumulación de reservas, que debían medirse el pasado 13 de junio, mientras que en el resto del año las reservas deberían cerrar en terreno ligeramente positivo