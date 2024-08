El Gobierno echó a Francisco Paoltroni del bloque de senadores de La Libertad Avanza

Senadores nacionales de La Liberad Avanza (LLA) le pedirán a la vicepresidenta Victoria Villarruel que expulse del bloque a Francisco Paoltroni "por diferencias irreconciliables".

Los senadores Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala firmaron una nota que será presentada en las próximas horas ante la presidenta de la Cámara alta, a fin de terminar la relación con Paoltroni. De acuerdo a la nota a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, los legisladores oficialistas argumentan "diferencias irreconciliables" con el formoseño, a quien no quieren mantener dentro de la bancada.

Pese a estas formalidades, el despido de Paoltroni está considerado un hecho, lo que fue festejado, con su particular estilo, por tuitero libertario "El gordo Dan", por ejemplo.

Paoltroni fue expulsado por su campaña contra el candidato de Milei a la Corte Suprema, Ariel Lijo, y también por oponerse a la ampliación de fondos para la SIDE. El lunes Milei se reunió con el jefe de bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche y su suerte quedó echada.

"El mocoso de Santiago Caputo me mandó a llamar para que me callara y no lo voy a hacer", dijo el senador formoseño en diálogo con La Mañana de CNN, por CNN Radio. Y desafió: "Voy a votar en contra de los votos de la SIDE".

Quién es Francisco Paoltroni

Paoltroni es un productor agropecuario que irrumpió en la política de su provincia y desplazó a la UCR como líder de la principal fuerza opositora. Si bien en junio de 2023 fue candidato a gobernador y obtuvo sólo un 9.49% de los sufragios que lo ubicaron tercero; en octubre, con su boleta pegada a la de Javier Milei, alcanzó el 30,2% de los votos y obtuvo su banca en la Cámara alta por la minoría.