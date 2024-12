El Gobierno destrozó la propuesta de Kicillof para hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno nacional cuestionó la propuesta de Axel Kicillof para hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas, y tildó la iniciativa de "ridícula".

"Es ridículo, es algo que no tiene sentido. ¿Una provincia que tiene déficit va a asumir el control de una empresa que demanda fondos del Estado? Yo no entiendo cuál es la lógica. No sé si la idea es cambiar el foco e instalar que él puede ser la solución de los problemas, pero recuerdo que cuando fue ministro generó endeudamiento de distinto tipo, como en el caso YPF ", señaló este martes Guillermo Francos, primer funcionario en referirse al tema.

"¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Hacia donde quiere llevar la deuda del estado provincial? Porque más allá de que nosotros arreglemos las cuentas nacionales, las cuentas de la Provincia no las está arreglando nadie. Me parece que pretender asumir la situación de Aerolíneas con su deuda es una cosa absolutamente desproporcionada", agregó el jefe de Gabinete en diálogo con Radio Rivadavia.

El lunes, en conferencia de prensa, Axel Kicillof rechazó la venta y privatización de Aerolíneas Argentinas, y confirmó que su administración mantiene el interés de quedarse con la línea aérea .

"Si el Gobierno quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir", sostuvo.

En esa línea, consideró que la aerolínea " es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable ".

Justamente, el exministro de Economía aseguró que, si existe una intención de transferir Aerolíneas por parte del gobierno de Javier Milei, iniciará un camino de diálogo " con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto ".

Los planes de Kicillof con Aerolíneas Argentinas

Según explicaron fuentes del Gobierno bonaerense a El Cronista, el marco legal para avanzar en la adquisición por parte de la provincia lo dispuso el propio Ejecutivo nacional a través de tres alternativas que permitirían una "opción distinta al desguace".

Una de las posibilidades se deriva de la Ley de Reforma del Estado de 1989 (Ley N° 23.696) en la que se incluyó a Aerolíneas Argentinas dentro del listado de empresas sujetas a privatización. Al respecto, fuentes vinculadas al análisis de la medida señalaron que esta opción depende de la interpretación de la Ley, en especial para determinar si la opción ya fue usada en la privatización anterior o no.

Sobre esta norma se subió el decreto 873/2024 que incluye a Aerolíneas como sujeta a privatización siempre que no presente una contradicción con la Ley Bases.

Otra alternativa analizada es la que se abre con el DNU 70/2023, que modifica las leyes que regulan el efectuado rescate y expropiación de la compañía y que limitaba la posibilidad de que el Estado pudiera transferir el capital accionario de una empresa rescatada. El límite había sido del 10%, y luego del DNU, la cesión para los trabajadores puede ser parcial o completa, en lo que se conoce como propiedad participada.

Esta alternativa fue mencionada en varias oportunidades por el Gobierno. El último fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien dijo en medio del conflicto con Aerolíneas e Intercargo, que los trabajadores debían "aceptar la administración de la empresa. Si no, se cerrará".

Para concretarse esta opción, primero debe darse la transferencia mayoritaria de las acciones de la empresa a sus trabajadores, para que estos luego puedan asociarse con la provincia.

La última alternativa fue habilitada por la Ley Bases (artículo 8, inciso b). En ella, se autoriza la modificación o transformación de la estructura jurídica de las empresas públicas, su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias, "previo acuerdo garantice la debida asignación de recursos".