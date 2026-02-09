El Gobierno espera una ola de inversiones de Estados Unidos en la Argentina tras sellar el acuerdo comercial, y en ese marco incorporaron una cláusula que “prioriza” al país norteamericano como socio comercial para inversiones mineras con el objetivo de ganar tiempo en las operaciones. ¿Cuál es el objetivo detrás? Con el vencimiento del Régimen de Incentivo Para Grandes Inversiones (RIGI) a la vuelta de la esquina, en el Gobierno ya analizan distintos mecanismos para asegurarse que continúen estos beneficios para atraer inversores. La fecha límite es el 8 de julio del 2026, pero puede prorrogarse por única vez un año más. En el Ministerio de Economía es casi un hecho que eso sucederá, mientras que además evalúan otras mecanismos para ampliar y mantener el régimen. “Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles", había dicho el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Mientras tanto, la gestión argentina tomó en consideración otras protecciones en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. “El RIGI se termina y necesitan el fast track para que continúe el procedimiento rápido“, explicó una fuente al tanto de las negociaciones a El Cronista. Se trata del artículo 4.1 sobre minerales críticos contemplado en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos: “Argentina tiene intención de priorizar a los Estados Unidos como socio comercial e inversor para cobre, litio y otros minerales críticos, incluyendo productos crudos, procesados y terminados, sobre economías o empresas que manipulen el mercado“, expresa. Ante la consulta de este medio, desde el Gobierno ampliaron lo que refieren con priorizar: “Estados Unidos va a financiar estos proyectos, es para poder tener una vía rápida de aceptación cuando cumplan con las leyes y que no se tome dos años para aprobar la carpeta de un proyecto”, explicaron. No se trata de la única medida pensada para acelerar los efectos del acuerdo: como contó El Cronista, el hecho de que el presidente Donald Trump implementara los beneficios para la carne por orden ejecutiva y no dentro del marco del tratado también fue una maniobra pensada en ese sentido. En otra cláusula del mismo artículo se dispone que la “Argentina se compromete a agilizar el trámite de solicitudes para proyectos elegibles a través del programa Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)“. Hay 19 proyectos que ingresaron al RIGI y siguen pendientes de ser aprobados y el mensaje de Trump, en este sentido, fue claro: los proyectos que ingresen con inversión estadounidense para minería deberán tener un tratamiento más rápido. En esa línea es que también el Gobierno de Javier Milei planea suscribirse a un acuerdo específico sobre la explotación de minerales críticos, cuyo entendimiento marco fue anunciado el jueves pasado, para profundizar en la alianza estratégica. ¿Por qué la necesidad de acelerar todo? El apuro de Trump está ligado a China. “Ya desarrolló sus cadenas de valor y domina la refinación de cobre y litio a nivel mundial, a Estados Unidos le va a requerir décadas”, explicaron fuentes del sector. Los especialistas advirtieron que China tiene una capacidad tan grande refinación que hace que pueda mover el precio. “Si lo mueve hacia abajo desincentiva el desarrollo de nuevos proyectos. De esta manera, China mantiene el estatus de ser el más poderoso en minerales críticos”, agregaron en esa línea. Estados Unidos busca desafiar ese avance del gigante asiático junto con Argentina y poner precios mínimos de importación a naciones aliadas, al estilo proteccionista, para evitar la volatilidad de precios por influencia directa de China.