El Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría devolver dinero a millones de contribuyentes que pagaron multas e intereses durante la pandemia. Un fallo judicial federal —Kwong v. United States— determinó que algunos cargos aplicados entre enero de 2020 y julio de 2023 podrían haber sido improcedentes. Individuos, empresas, fideicomisos y patrimonios que recibieron penalidades del IRS en ese período podrían ser elegibles para reclamar un reembolso o una condonación. La Defensora Nacional del Contribuyente (NTA), organismo independiente dentro del IRS, confirmó el alcance del fallo y advirtió que los contribuyentes deben actuar antes de que venza el plazo. Aunque el IRS no está de acuerdo con la decisión y el Departamento de Justicia podría apelar, presentar el reclamo ahora preserva el derecho a cobrar si la resolución final es favorable. La elegibilidad es amplia: cualquier contribuyente con multas o intereses del IRS aplicados entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023 podría calificar. El fallo abarca impuestos sobre la renta, empleo, herencias, donaciones e impuestos especiales, incluyendo declaraciones internacionales presentadas fuera de término. Para confirmar si corresponde un reclamo, hay que revisar el tax account transcript del IRS, que detalla pagos, penalidades e intereses con sus fechas exactas. Si aparecen cargos dentro del período de emergencia por COVID-19, el reclamo es viable. El plazo vence el 10 de julio de 2026. Quien no presente el reclamo antes de esa fecha pierde el derecho a recuperar su dinero, sin importar el resultado final del caso judicial. La fecha surge de la propia resolución: el fallo extendió los plazos fiscales hasta el 10 de julio de 2023 y la ley federal otorga tres años desde entonces para reclamar. El trámite se realiza mediante el Formulario 843 (Claim for Refund and Request for Abatement), disponible en irs.gov. Debe indicarse que es un reclamo de protección basado en Kwong v. United States y la Sección 7508A(d). No se necesita un formulario por cada año fiscal, pero sí identificar los períodos involucrados. 1- Obtener el tax account transcript en irs.gov o llamando al 800-908-9946 2- Identificar multas e intereses aplicados entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023 3- Completar el Formulario 843 y referenciar el caso Kwong v. United States, Sección 7508A(d) 4- Presentar el reclamo antes del 10 de julio de 2026 5- Consultar a un profesional impositivo si los montos son significativos