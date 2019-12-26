La cantidad de trabajadores registrados del sector privado cayó un 2,6% interanual (i.a) en octubre y retrocedió un 0,4% con respecto al nivel de septiembre, según informó la Secretaría de Trabajo en su informe mensual. De esta forma, se contabilizaron 6.034.000 asalariados privados, el nivel más bajo desde septiembre de 2012.

En total, se trata de una pérdida de cerca de 160.900 de empleos registrados en el sector, que anotó su decimocuarta baja consecutiva, según los datos basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La magnitud del retroceso es similar al de los dos meses anteriores, ya que en agosto fue de 2,3% y en septiembre de 2,2%.

Los principales rubros afectados fueron la construcción (-7% i.a.), la industria manufacturera (-4,6% i.a.) y comercio (-3,6% i.a.), que nuclean la mayor parte del total de empleados del sector privado. La mineria, en cambio, lideró el pelotón los sectores con mejor desempeño motorizado por la actividad en Vaca Muerta, con un alza interanual de 4,3%, seguido por incrementos más moderados en suministro de luz, gas y agua (0,9%) y en enseñanza (+0,3%).

Por distrito, las principales caídas interanuales en porcentajes se observaron en Tierra del Fuego (-10,3%), La Rioja (-6,2%) y San Juan (-5,5%), aunque en volumen de empleos la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con una caída de 88.900 puestos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió 45.300 empleos.

Neuquén (3,8%) y Santa Cruz (2,4%) fueron las únicas jurisdicciones que presentaron datos positivos interanuales.

Según el informe, el salario nominal promedio de los trabajadores dependientes de empresas privadas aumentó un 52,1% en octubre de 2019 respecto a un año atrás ($ 51.225); mientras que, en términos reales, el crecimiento interanual fue de 1,2%.

“Este aumento se explica, fundamentalmente, porel pago del bono de $ 5000 definido para el mes octubre“, señaló el Ministerio de Trabajo. Y añadió: “Cabe destacar que en los últimos cuatro años, entre octubre de 2019 y octubre de 2015, el salario en términos reales perdió 12 puntos porcentuales”.

Empleo registrado total

Más allá del sector privado, el empleo registrado total se situó en los 12.127.000 puestos, lo que supone una contracción interanual de 0,5% en octubre. Respecto a septiembre, la caída en términos desestacionalizados fue de 0,1% (16.900 trabajadores menos).

En octubre hubo 110.200 asalariados registrados menos que en el mismo mes de 2018 (-1,1%) y 20,8 mil menos con respecto a septiembre (-0,2%).

El Ministerio de Trabajo también difundió su Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de noviembre, que señaló que la variación mensual del empleo para el total aglomerados fue de -0,1%, el mismo valor se observó en Gran Buenos Aires y en el total de los aglomerados del interior relevados por la EIL.

Con relación a un año atrás, el empleo registrado para el total de los aglomerados mostró una baja de 2,7%. En el Gran Buenos Aires el empleo retrocedió 2,9% interanual y en el total de los aglomerados del interior del país la baja fue del 2,1%.