El durísimo mensaje de Navidad de Cristina Kirchner contra Milei, Macri y Rosatti: "Son una m..."

En la víspera de Navidad, la expresidenta Cristina Kirchner criticó duramente al actual mandatario Javier Milei, el exjefe de Estado Mauricio Macri y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Fue luego de que Macri le respondiera el ultimátum a Milei sobre la eventual alianza electoral de cara a las elecciones de 2025, y de que Rosatti asegurara que "todo termina en la Corte" en referencia a la polémica postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para completar el máximo tribunal de la Argentina.

En este sentido, CFK publicó un mensaje en su perfil de la red social X (ex Twitter): "Macri le exigió ayer a Milei 'ser transparente' y 'cuidar la República'. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que 'Todo termina en la Corte'. O sea... no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio".

En esta misma línea, la nueva titular del peronismo agregó: "Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad".

El actual presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri fueron duramente criticados por Cristina Kirchner en la previa de Navidad.

Sobre cómo recibir la Nochebuena, Cristina Kirchner señaló que "esta noche cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo. Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de 'sálvese quien pueda'".

Y concluyó con una síntesis de sus deseos: "Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos".