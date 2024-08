El desempleo sigue creciendo en Argentina: casi 185 mil puestos en nueve meses de caída

Los números del empleo en la Argentina no dejan de caer, aunque muestran un leve desacelere en los últimos meses. Mientras gremios y movimientos sociales marchan de Liniers hasta la Casa Rosada en el Día de San Cayetano para pedir "paz, pan, tierra, techo y trabajo", cada quien elegirá ver la foto que prefiera: nueves meses de desplome seguido con casi 185 mil empleos perdidos o una señal de que la expulsión laboral muestra indicios de un paulatino freno.

Los datos que maneja Capital Humano y que se conocerán en las próximas horas marcan esta tendencia en la evolución del trabajo registrado privado acorde a los registros del SIPA que siempre corren con unos meses de retraso. El último dato publicado corresponde al mes de abril y la Encuesta de Indicadores Laborales de mayo ya anticipaba un horizonte todavía nebuloso para el empleo en el país.

Cuando se publiquen las estadísticas de mayo a las que accedió El Cronista mostrará, el registro marcará una nueva contracción de 0,1% en relación a abril: son 9 mil personas más que perdieron su empleo en un contexto de recesión. Al tomar los nueve meses en rojo que lleva la curva desde septiembre de 2023 a mayo de 2024, el número total asciende a 156 mil puestos de empleo privado menos en la Argentina.

Sin embargo, esa no es la cifra definitiva. Si se suman los contratos perdidos en el sector público acorde al relevamiento de la Asociación de Trabajadores de Estatales (ATE) en base a los datos del INDEC, el número de bajas entre diciembre 2023 y junio 2024 -un mes más que los registros en el sistema privado- llega a 28.138 . Hoy desde el gremio impulsan una nueva jornada de paro nacional en la administración pública pero en el Gobierno no se cansan de afirmar que la motosierra no se detendrá.

Desagregado por sectores, el grueso de las bajas en el sector público se concentró en tres sectores: el 31,9% (8.976) tuvieron lugar en la administración centralizada; el 30,5% (8.585) ocurrieron en la descentralizada y el 34,1% (9.598) en las empresas y sociedades en la órbita del Estado. En menor medida, hubo ceses en la administración desconcentrada (683 personas, equivalente al 2,4%) y el resto de los entes (296 personas, equivalente al 1,1% del total de la dotación pública).

Los contratos transitorios se renuevan cada tres meses pero desde la sanción de la Ley Bases el ajuste en las estructuras puede ir más a fondo en la planta permanente. Incluso circulan rumores, con fundamento en las atribuciones del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de revisar el ordenamiento estatal en forma integral, que se buscaría avanzar ahora sobre los convenios colectivos en los organismos descentralizados, que no se rigen por la reformada Ley de Empleo Público.

Desde la dependencia a cargo de Federico Sturzenegger aseguraron a El Cronista que no está todavía en vista avanzar en esa agenda. Tampoco hay aún novedades desde UPCN, que de los dos gremios estatales mayoritarios es el que tiene una presencia mayor en esa parte de los ravioles estatales. Aún así, no lo descartan.





Por qué el Gobierno ve señales positivas en el empleo

Las recientes reformas incorporadas en la Ley Bases al régimen de empleo privado son insuficientes para la mayor parte del sector empleador. De hecho, en las primeras rondas de reuniones con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el denominador común entre los reclamos fue el de profundizar el capítulo con las modificaciones marginadas de la Ley Bases o suspendidas por la Justicia con el DNU 70/ 2023. Apuntan incluso contra el fuero laboral, en sintonía con el Gobierno.

Si bien la CGT participó de un primer encuentro luego se bajó de la Mesa de Diálogo al fracasar su pedido de moderar el alcance de Ganancias con su reglamentación. Así y todo, hubo presencial representante legal de Comercio en el cónclave en el cual se mostraron Cordero con la ministra del área, Sandra Pettovello, y Sturzenegger. Fue esta presencia de 'El Coloso', tal como lo llama Milei, la que despertó recelos en el mundo gremial. Dicen, en su entorno, que solo se limitará a esa presencia. Al menos por ahora.

Desde Capital Humano miran el escenario en el sector privado con el espejo invertido a la foto de los nueve meses de caída. Si bien es innegable el tobogán en la serie que arrancó en medio del proceso electoral 2023 y se precipitó entre enero y marzo de este año, en el gobierno de Milei prefieren focalizar en la desaceleración de los últimos dos períodos en el registro: abril y mayo.

Respecto a mayo, la contracción del 0,1% que mostrarán las estadísticas oficiales en las próximas horas es un 76% menor al registro de enero de 2024, un 64% menor al de febrero y marzo y un 35% menor al de abril, afirman fuentes del Gobierno. Se toman de esos datos para proyectar una nueva tendencia que eventualmente esperan se revierta con las inversiones del sector privado que, por ahora, se resisten y piden más cambios.

De este modo, si bien en mayo se produce la novena caída intermensual del empleo asalariado registrado privado, la contracción mensual observada será la menor de los primeros cinco meses del año y la más baja desde el inicio de la caída de nueve meses . En contrapartida, la película de los meses acumulados, no obstante, proyecta una contracción en serie ya supera en duración la curva laboral a la baja durante la crisis financiera global de 2008, la devaluación de 2014 y, más reciente en el tiempo y mucho más arrasador, la pandemia de Covid-19 .

En el último registro publicado, el de abril, el Gobierno se abrazó a las señales de tímida recuperación en las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán , con una variación del empleo salariado registrado entre el 0,1 y 1,8% en relación al primer trimestre del año, cuando creció dos puntos el desempleo nacional.



Asimismo, en otros nueve territorios se redujo el ritmo de caída: CABA, Chaco, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y La Pampa. Por último, Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego no muestran cambios y Santa Cruz y Mendoza son las únicas dos provincias que marcaron una baja que se agudiza en el registro de abril. Resta ver si cambia la tendencia con los datos de mayo.

Desde la perspectiva sectorial, en abril diez de los catorce sectores evaluados tuvieron una mejora, sea porque el empleo formal privado creció -Agricultura, ganadería y silvicultura; Pesca; Hoteles y restaurantes y Enseñanza-; el número se estancó -Comercio y Servicios comunitarios, sociales y personales-; o aminoró la caída -Construcción; Transporte, almacenamiento y Comunicaciones; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Servicios sociales y de salud- en relación a los datos previos. La Construcción sigue totalizando el grueso de las bajas.