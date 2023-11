El curioso perfil de la jueza que suspendió las elecciones en Boca: el lado B de Alejandra Débora Abrevaya

La jueza Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Civil 11 de la Nación, obtuvo una inusitada notoriedad ayer cuando, tras hacer lugar a una denuncia presentada por el candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, suspendió las elecciones pactadas para el próximo domingo en la institución de la rivera por supuestas irregularidades en el padrón de socios del "Xeneize".



Desde que la magistrada tomó esa decisión las redes sociales y algunos portales se detuvieron en conocer su trayectoria, donde muchos pusieron énfasis en viejos tuits donde Abrevaya criticaba duramente a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, para instalar la idea de una cercanía con el macrismo. La cuenta a la que se le hicieron capturas de pantalla para desempolvar esos tuits ya no existe.

Sin embargo, Abrevaya es títular del Juzgado Civil de Primera Instancia Nro 11 de la Capital Federal desde diciembre de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, propuso su nombramiento al Senado de la Nación.

Pero hay otro dato llamativo de su trayectoria. Abrevaya es una prolífica escritora, "autora de diversas obras profesionales de Derecho", según el perfil que subió Amazon para acompañar la promoción de uno de sus libros que no es, precisamente, de temática judicial o leyes sino que, bajo el titulo "LA REVELACION: El Origen de la humanidad", incursiona "en una temática totalmente diferente y ha preparado por años, sustentada en sus extensos estudios históricos, filosóficos y astrológicos".

"La teoría que plantea la autora es enigmática y puede resonar o no respecto de esos interrogantes, pero los dejará abiertos, en un plano diferente. Algunas preguntas esenciales como la existencia de lo que se llama alma, qué o quién es, de dónde proviene y por qué aparece con el nacimiento del ser humano y se va a su muerte. ¿Porqué se da ese ensamble?", sostiene la review.

Otra de sus obras, LA HERIDA EN LA RAIZ: Y LAS DOS ARGENTINAS, "no se trata de un mero recuento histórico. Por lo menos no uno común. El libro lleva a una introspección de corte psicológico colectivo, parangonando instancias y bloqueos psíquicos de las personas individuales, aplicados a las sociedades, para tratar de explicar, a lo largo de la reseña histórica, la subsistencia de dos Argentinas, o dos caras de una Argentina que no se anima a despegar, dejando atrás sus fantasmas y uniéndose como una sola".

Según se reseña estos trabajos fueron hechos por Abrevaya "en forma paralela a su profesión y que le permiten brindar una visión de avanzada, reformadora y muy honda en todos sus abordajes".

Abrevaya, además de abogada, es Doctora en Jurisprudencia (P.H.D).