El consultor financiero Claudio Zuchovicki analizó la coyuntura actual, la macroeconomía y lanzó una peculiar comparación sobre el gobierno del presidente Javier Milei.

"Yo lo comparo con mi perro, que es divino, chiquito, un maltés, y que me quiere un montón. Pero vos le tocás la comida de la boca y te tira un mordiscón, y se te viene encima, con los dientes. Te los muestra y te muerde. Te muerde. Yo creo que eso es Javier (Milei) con la macroeconomía", comparó el analista.

"No importa que seas amigo, enemigo, etcétera. Defiende el equilibrio fiscal como mi perro a la comida ", se explayó Zuchovicki en un podcast de Bloomberg en Línea.

El analista destacó que "la macroecnomía se está ordenando a la fuerza y por licuación", y aseguró que, en este escenario, podrá empezar a verse una "inflación más baja".

"Argentina no tuvo déficit a las trompadas, no pagándole a alguna provincia, frenando la obra pública, licuando las jubilaciones, licuando el salario público. El Estado recauda por inflación, porque te cobra 21% de IVA y porque te cobra retenciones sobre un dólar de $ 800 si no de $ 350 por Impuesto PAIS, con lo cual la recaudación mejora casi por inflación, y los gastos que licúan", planteó el especialista.

El contundente análisis de Zuchovicki sobre el Gobierno de Milei: "Muerde"

Siguiendo esta línea, remarcó que si el plan macroeconómico tiene éxito, se empezará a hablar de cuándo se unifica el tipo de cambio y baja la inflación.

"Al bajar la inflación, te baja el poder de la licuadora. Entonces sí vas a necesitar el DNU, y sí vas a necesitar leyes que desregulen la economía para bajar el coste estructural. Y ahí depende de la política", concluyó el analista.