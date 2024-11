Duran Barba liquidó al "brazo armado" de Milei y lo comparó con La Cámpora: "Me erizó los pelos"

En los últimos días, referentes de La Libertad Avanza lanzaron "Las fuerzas del cielo", una nueva agrupación que se presentó como el "brazo armado" del presidente Javier Milei.

"La agrupación que se está formando hoy aquí es el brazo armado de La Libertad Avanza", aseguró con polémica durante la presentación del sábado el influencer Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", al utilizar un término ligado a las agrupaciones guerrilleras de los años ´70 como Montoneros o el ERP.

En ese contexto, Jaime Duran Barba cuestionó duramente al espacio libertario y no dudó en trazar una comparación con La Cámpora. "Los chicos de La Cámpora querían comprarse autos de marca, no metralletas", lanzó.

En diálogo por Radio con Vos, el consultor político reconoció que la presentación del nuevo grupo "le erizó los pelos" y advirtió por la actitud de sus integrantes.

Las fulminantes críticas de Duran Barba a "Las fuerzas del cielo": "No van a matar a nadie, pero..."

En esa línea, el exasesor de Mauricio Macri recordó como fue que, durante su paso como estudiante universitario en Mendoza en los años ´70, apareció la Triple A, conocido como el "brazo armado" de López Rega.

"Era una fuerza paramilitar auspiciada por el Estado, no eran revolucionarios anti-Estado", sostuvo y acto seguido advirtió: "Y me parece que habría riesgo de que (Las fuerzas del cielo) sean algo así".

Lanzaron la agrupación Las fuerzas del cielo. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes sociales

De todas formas, Duran Barba aclaró que "en el tiempo de Cristina se intentó hacer lo mismo con estos chicos de la Cámpora" y terminó siendo "más bulla y fiesta que otra cosa".

"Los chicos de la Cámpora felizmente querían comprarse autos de marca y no metralletas. Yo creo que los chicos de Las fuerzas del cielo también terminarán comprando autos de marca y consiguiendo puestos en el Estado y nunca dispararán un tiro", señaló.

Jaime Duran Barba continuó con sus cuestionamientos a la agrupación y apuntó contra la escenografía de su presentación.

"No van a matar a nadie, pero el hecho de presentarse de esa manera, con esa simbología fascistoide y decir que son brazos armados es amenazar a los demás. Yo no creo en las amenazas ni en las persecuciones. Creo que en política es legítimo que ellos busquen ganar las elecciones, pero no estoy de acuerdo en los aprietes físicos", completó.