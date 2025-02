Dólares: por qué no repunta la liquidación del campo y cuánto resigna el Estado

Tras las medidas económicas que tomó el gobierno para incrementar el ingreso de dólares para sostener la compra de divisas del Banco Central (BCRA) en el mercado, los primeros resultados reflejan que, lejos de acelerarse, las liquidaciones agropecuarias sólo se sostienen y para los productores "no es suficiente".

Junto con la reducción temporal de retenciones, la cartera que controla Luis Caputo puso en marcha un plan que incluyó una devaluación más lenta del tipo de cambio oficial y la reducción de las tasas en pesos que garantiza rentabilidad dolarizada para la moneda local.

El presidente Javier Milei aseguró que la baja temporal de los derechos de exportación se traducirá en cerca de u$s 5.000 millones adicionales para incrementar las reservas, en una ventana que se abre hasta el 30 de junio .

Sin embargo, sobre el cierre de la semana, las declaraciones de los principales productos acumulan desde el 23 de enero casi u$s 1.200 millones, para exportar bajo las condiciones del nuevo régimen de Derechos de Exportación, es decir, liquidando a los 15 días de la Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) .

Si bien un comparativo interanual en estos casos "no funciona" porque hay muchas variables que influyen en cada momento de manera distinta, "desde mi punto de vista, la exportación continúa registrando con un ritmo similar al que venía trayendo", explicó Javier Preciado Patino, asesor privado y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios.

En base a los datos de la Secretaria de Agricultura (SAGyP), RIA Consultores estima que en 15 días las liquidaciones registradas suman u$s 1772 millones. El impulso lo generó el complejo sojero que representa u$s 714 millones; luego el maíz con un aporte de u$s 253 millones; trigo, u$s 143 millones y, por último, la cebada u$s 62 millones.

"Todavía le falta completar el programa de embarques de febrero y casi todo marzo en el caso de la soja", agregó el especialista.

En el caso de aceite de soja, la exportación venía registrando bien por arriba del promedio, y ahora todavía le faltaría completar casi todo marzo y podría subir un poco más en febrero", planteó.

Por su parte, sobre la harina de soja, destacó que hay "cero" DJVE para embarques en marzo y todavía en febrero está por debajo del promedio, "cuando venía bien por arriba".

En tanto, aseguró que la demanda el mercado de aceites y harina internacional "sigue firme".

Aunque, restan dos semanas completas de febrero y puede resultar prematuro el análisis, los analistas coinciden en que la liquidación del agro no mostró una aceleración luego de la baja de retenciones.

En cambio, "lo único que hicieron fue resignar ingresos fiscales", opinó Preciado Patiño y explicó que los niveles que se están comercializando se iban a registrar de todos modos, por la propia dinámica del mercado.

Adelanto de divisas

En relación al objetivo del Ministro Caputo, de incentivar a través de la exportación primaria la acumulación de divisas, desde LCG indicaron que el BCRA viene comprando dólares en el mercado de cambios, pero sigue sin capitalizarlos en términos de reservas.

En efecto, en los últimos seis meses, compró u$s 6.100 millones, de los cuales sumó a reservas apenas u$s 1.900 millones .

"La oferta del Gobierno de recortar retenciones de manera temporal a la vez que eleva los incentivos a ´hacer tasa en pesos´, no terminan de convencer y, por ahora, el agro no está liquidando por encima de lo esperado ", marcó la consultora.

En ese sentido, destacó que estos dólares no representan un flujo nuevo sino un adelanto, que "corre la época de vacas flacas" en términos de reservas hacia más adelante, quizás cuando ya estén entradas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pedido federal

En relación a los incentivos que dispuso el ejecutivo, tanto los pequeños productores como las cooperativas y autoridades provinciales continúan pidiendo más reducción de retenciones a las exportaciones del agro.

El tema fue centro de debate durante la 52ª edición de las Jornadas Trigueras Nacionales donde los responsables de las áreas de producción de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba reiteraron el pedido que expresaron los referentes de la Mesa de Enlace al Gobierno.

"El equilibrio fiscal real es sin retenciones y sería necesario que fuera por ley", expresó el punto uno con las demandas que el sector triguero planteó en un documento.

En la misma línea trabajan pequeños y medianos productores del campo argentino para hacerle llegar al gobierno una agenda de prioridades.

El alivio, "es insuficiente" plantearon desde la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y expresaron que son pocos los pequeños productores que a esta altura del año cuenta con sobrante de soja y, además, destacaron la diferencia entre los propietarios y los arrendatarios: "eso cambia drásticamente el análisis".