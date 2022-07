Dólar, reservas, inflación, tarifas, FMI: qué dijo Silvina Batakis sobre todos esos temas

La ministra de Economía, Silvina Batakis, trazó esta noche, en una entrevista televisiva con el Canal C5N, cuáles serán los lineamientos de su gestión.



A continuación las principales definiciones: .

Inflación:

"Hoy tenemos una inflación que se triplicó en el mundo. Queremos empezare a corregir toda esa problemática. Argentina fue el país que más creció el año pasado y creo puestos de trabajo. Por eso se demandan divisas. La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos. Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. No le permite planificar a las empresas, ni al Estad,o ni a las personas. Lamentablemente se triplicó la inflación en el mundo y no estamos exentos de eso. Los acuerdos con los empresarios son importantes pero es importante que ellos puedan planificar su cadena productiva. No sólo es un acuerdo de precios. Voy a empezar a hablar mañana con los empresarios. No es el único instrumento el de los acuerdos de precios. La inflación en la Argentina tiene muchas causas. Vamos a hacer un abordaje integral. Necesitamos usar la tasa de interés y también nuevos instrumentos financieros para ofrecer inversiones atractivas. Ayudar a la oferta es una ayuda contra la inflación".

Déficit fiscal:

"Necesitamos un programa económico que nos ponga en un sendero de equilibrio fiscal. El Estado no tiene por qué acumular superávit, pero en situaciones como fue la pandemia o en una situación de guerra uno tiene que poder utilizar el déficit como política contra cíclica. Cuando se retiró el mercado el Estado tuvo que estar presente como por ejemplo con los ATP pero no se puede vivir en déficit permanente. Vamos a hacer el camino de llegar al equilibrio pero con la gente adentro". .

Salarios:

"El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Creemos en el salario y en la paritaria. El salario no es inflacionario. Necesitamos que la clase trabajadora recupere los salarios. Necesitamos una redistribución más equitativa y más justa".

Dólar:

"El blue es un mercado pequeño y muy marginal pero está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial que está en un sendero de equilibrio. Yo me siento cómoda con este tipo de cambio. Hoy fue un día particular y mañana tal vez lo sea también., Pero hay que dejar recorrer unos días y evitar especulaciones. Vamos a ir monitoreando hora por hora lo que va pasando. En estos días iremos teniendo respuestas. Apelo a que me conozcan un poco más. Cuando estuve en la provincia (de Buenos Aires como ministra) emitíamos deuda distintos instrumentos financieros. Ya nos iremos conociendo más". . Cepo: "Estoy convencida de que los dólares tiene que estar puestas a disposición del crecimiento. Hay que ser muy asertivo donde se hacen las locaciones de esos dólares. Tiene que estar bien pensado y planificar para ser eficientes. La planificación tiene que ser con los empresarios. Tenemos que planificar el uso de las reservas. No solo es una cuestión de mercado.Hay que empresas que necesitan sobre stockearse". .

Energía:

"Argentina tiene condiciones para desarrollar hidrógeno y litio y Vaca Muerta es una gran oportunidad. Hoy tenemos un cuello de botella. En un mes tiene que estar resuelto". .

Tarifas:

"La segmentación se mantiene. Los que tiene capacidad de pago se tienen que hacer cargo del total de las tarifas". .

Ingreso Básico Universal:

"Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir". .

FMI:

"Se cumplió el primer trimestre el segundo trimestre entendemos que estará cumplido. Mañana tomaré contacto con el FMI. Iremos monitoreando todas las variables". .

Deuda en pesos:

"Los países que emiten en su propia moneda tienen una sanidad mucha mejor. El segundo semestre del año tiene muchos vencimientos y desde esta mañana lo estuvimos trabajando con el presidente del BCRA. Son vencimientos que vamos a poder renovar tranquilamente. Las tasas tienen que ser positivas". .

Gabinete:

"Lo tengo que pulir con el presidente. Lo estamos completando. Hoy muchos de ellos estuvieron trabajando con el equipo de Guzmán". .

Renta inesperada:

"Es una vía justa. Es justo que cuando hay una renta inesperada, como en este caso por una guerra, se aporte más. Tiene que ser un instrumento que logre la redistribución de recursos".