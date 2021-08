Cuáles son las 10 empresas que dominan la exportación de granos y cereales

En lo que va del año, la Argentina envió al mundo más de 74 millones de toneladas de granos y subproductos, un volumen récord que significa un 15% más de producción que en el mismo período de 2020. Más del 90% de estas ventas al exterior se concentraron sólo en 10 empresas, de las cuales tres son locales.

Los datos de las ventas surgen de las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que estimó que las exportaciones totalizarán el año valuadas en u$s 35.111 millones. El complejo soja alcanzaría exportaciones por u$s 22.294 millones, seguido por el complejo maíz con u$s 7.990 millones. En tercer lugar, el complejo trigo aportaría u$s 2.617.

El primer puesto del top 10 de empresas exportadoras en lo que va de la campaña 20/21 es de la empresa estadounidense Cargill con ventas de 9,4 millones de toneladas entre granos y subproductos.

"La compañía vendió al exterior principalmente maíz, siendo el segundo mayor exportador del cereal en esta campaña con 5,2 millones de toneladas. Por otro lado, se ubica tercero en la exportación de trigo en grano y en la de subproductos de soja, se encuentra quinto en los envíos de harina de soja y segundo en las ventas de aceite", detalló el informe de la BCR.

Las principales fuentes de ingreso genuino de dólares del sector agroindustrial son los subproductos como harina, pellets y aceites que son los que más divisas dejan . Argentina ocupa el primer puesto mundial en la exportación de harina de soja.



El segundo puesto fue para China National Cereals, Oil & Foodstuffs (Cofco), casi empatado con Cargil con 9,3 millones de toneladas. Es un holding chino, estatal, que se focaliza en la compra de granos para la elaboración de alimentos.

Sólo entre estas dos empresas concentran el 25% de las exportaciones primarias y de manufacturas de origen agroindustrial (MOA). De acuerdo al último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, casí 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país en julio fueron del sector agroindustrial.

De esta manera, se convierten en las compañías que más dólares genuinos aportan a la Argentina, por lo que tienen una gran influencia en la mercado financiero y cambiario local.

El tercer lugar lo ocupó la estadounidense ADM con 8,1 millones de toneladas que, por ahora, desplazó de este puesto a la empresa nacional Oleaginosa Moreno que lo ocupó durante 2020 y actualmente se ubica en el quinto dentro del ránking con 7,9 millones de toneladas.

El volumen récord de exportaciones registrado hasta el momento de 74,32 millones de toneladas, casi 10 millones de toneladas por encima de las DJVE anotadas a igual fecha del año 2020 y 800.000 toneladas por encima del año 2019, sumado a los buenos precios internacionales explican en gran parte el ingreso récord de divisas en el primer semestre del año.

En el cuarto puesto en el ranking de exportación se encuentran Bunge y en el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo respectivamente la cooperativa de capitales nacionales ACA, Louis Dreyfus Company (LDC), AGD, Molinos Agro y Amaggi.

porotos de soja

Si se hace un análisis específicamente de la exportación de poroto de soja en lo que va de la campaña 20/21 el primer puesto lo ocupa la cooperativa nacional ACA con 1,10 millones de toneladas convirtiéndose en el principal exportador de la Argentina.

En segundo lugar, se encuentra otra cooperativa de capitales estadounidenses, CHS con 770.000 toneladas de poroto de soja vendidas al exterior.