Diputados empieza a tratar la Ley Bases y el paquete fiscal

La Cámara de Diputados ya trata la nueva "Ley Bases", una versión acotada de la Ley ómnibus, que el Gobierno se vio obligado a bajar en sesiones extraordinarias por falta de apoyo legislativo en la votación particular de cada artículo.

Ahora, el oficialismo apuesta a aprobar esta nueva versión de la llamada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos " tras varias modificaciones.

Además, también se trata el paquete fiscal propuesto por el Gobierno, hijo del capítulo fiscal que Milei presentó en la primera versión de la Ley ómnibus el pasado diciembre, con cambios en Ganancias, Bienes Personales, el Monotributo y otros puntos clave para la recaudación.Son un aproximado de

Pasadas las 12.20, se obtuvo el quórum necesario para comenzar el debate. Un aproximado de 135 votos a favor garantizan la aprobación en particular: incluyen las adhesiones totales de bloques como La Libertad Avanza, Buenos Aires Libre, MID, Independencia, PRO e Innovación Federal; así como apoyos mayoritarios en la UCR y Hacemos Coalición Federal.



Sin embargo, el resultado de la votación artículo por artículo es más difusa, aunque e l oficialismo sacrificó varios artículos para poder alcanzar el apoyo de la oposición dialoguista, por lo que se prevé que una gran mayoría de esos aspectos se votarán de manera afirmativa.



Entre las modificaciones, por ejemplo, se eliminó el artículo sobre desregulación económica, se quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, se redujeron a cuatro las declaraciones de emergencia y se achicó la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).

Los principales puntos que se modifican

Privatizaciones

El Ejecutivo eliminó el Banco Nación del listado, el cual generaba amplio rechazo. Quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.

Delegaciones

Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Moratoria previsional

Se deroga la moratoria previsional aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse.

A pedido de la UCR se crea la a Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.

Impuesto a las Ganancias

Empieza a pagarse a partir de un sueldo de $ 1,8 millones en el caso de solteros y de $ 2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión -porque el oficialismo quería que la actualización sea anual- se fijó que en lo que queda del año el ajuste por inflación (IPC) será trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.

Monotributo

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI)

Es para inversiones iguales o superiores a u$s 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Entre ellos, una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

Bienes Personales

Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Blanqueo y Moratoria Fiscal

El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta u$s 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a u$s 100.000

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.