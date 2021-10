Polémica con Aníbal Fernández: ahora la oposición pide la interpelación del ministro de Seguridad

Un grupo de diputados de PRO piden interpelar al ministro de Seguridad Aníbal Fernández para que brinde un informe sobre el uso de información privada del dibujante Nik. Para los legisladores, el funcionario tuvo una conducta sumamente "antidemocrática y peligrosa".

"Hay un uso del aparato del Estado y de datos privados para amedrentar a los ciudadanos que no aprueban el curso de este Gobierno, una conducta sumamente antidemocrática y peligrosa", consideraron los diputados del PRO luego de que el ministro de Seguridad revelara, a través de su cuenta de Twitter, el colegio al que asisten las hijas del dibujante.

"Esta situación es grave no sólo desde la diferencia de poder entre un ministro de la nación y un ciudadano de a pie que expresa críticas válidas. Implica un uso de la información privada y personal de una persona para amenazarla, e incluso, debería ser objeto de investigación si el citado funcionario hizo uso del aparato de inteligencia estatal para obtener los datos sobre Nik", argumentaron los legisladores del PRO en el proyecto de resolución que presentaron en las últimas horas.

El proyecto lleva las firmas del jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo , además de los diputados Soher El Sukaria, Adriana Ruarte, Gisela Scaglia, Martín Grande, David Pablo Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovski, Martín Medina, Carmen Polledo, María de las Mercedes Joury y María Lujan Rey.

Tras las críticas que despertó el tuit de Fernández, diferentes referentes de la oposición ya habían pedido su renuncia al cargo, entre ellos, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich , que desde su cuenta de Twitter planteó: "Cometió el acto de inseguridad e incertidumbre más grande que un funcionario puede realizar. El Presidente tiene que pedirle la renuncia ".

El Ministro de Seguridad cometió el acto de inseguridad e incertidumbre más grande que un funcionario puede realizar. El Presidente tiene que pedirle la renuncia. @alfleuco @lanacionmas pic.twitter.com/o53ru4749m — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 12, 2021

Pedido de disculpas

En las últimas horas, Fernández habló con la prensa sobre el tuit en el que le preguntaba al dibujante si conocía la escuela a la que asisten sus hijas "O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?".

"Para mí, los hijos, las casas, las mujeres son templos; uno no se mete con esa cosas. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", dijo ante los periodistas que lo abordaron en el Ministerio de Seguridad y agregó: "Si lo tomó como una amenaza, le pido perdón".

"La redacción es muy clarita, no dice otra cosa que un debate que estábamos teniendo con él con el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo", dijo el funcionario. Y continuó: "Él ofreció en algún momento que le hicieran llegar los datos de su escuela y él les dibujaba la escuela. Y eso es lo que dije: ‘Te hago un dibujito'".