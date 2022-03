Del aceite y harina de soja al mediano plazo: los desafíos del plan para exportar más y sumar reservas

El objetivo de acumulación de reservas pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de u$s 15.000 millones hasta 2024 y el Gobierno espera duplicar las exportaciones hacia 2030, según las definiciones de Alberto Fernández en la apertura de sesiones extraordinarias.

El plan para este año, en tanto, prevé acercarse a los u$s 100.000 millones de acuerdo con la Cancillería, una estimación previa a la invasión de Rusia a Ucrania que ya muestra impacto en el comercio exterior global.

A eso, además, se suma la decisión de ayer de frenar las exportaciones de harina y aceite de soja para subir retenciones y las eventuales represalias del campo que podrían derivar en una no comercialización. "Va a afectar el ingreso de divisas y el empleo", advirtieron desde entidades como Ciara después de conocer la medida.

Así, el aumento de exportaciones por el boom de precios internacionales de commodities agrícolas -que permite recuperar en precio lo perdido por la sequía-, podría complicarse en un nuevo frente de conflicto con el campo .

Más allá de la coyuntura, un informe de la consultora Analytica señala los problemas de base de la Argentina a la hora de pensar en exportar más.

Brecha y balance cambiario

Pese al récord de exportaciones de 2021, el superávit del balance comercial cambiario se redujo a la mitad, de u$s 864 millones a u$s 418 millones en 2021., según detalla la consultora que dirige el economista y ex coordinador de Obra Pública en el Gobierno de Cambiemos, Ricardo Delgado.

A esto suman que "con estos niveles de brecha cambiaria, que alienta la importación de servicios, y los pagos de deuda externa, el saldo de la cuenta corriente estará presionado por largos años", lo que contrasta con la meta de acumulación de reservas.



menos empresas exportadoras

El detalle de la consultora remarca que "el número de empresas exportadoras es muy bajo y la concentración es extremadamente elevada". Argentina tiene 21 empresas exportadoras cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio de la región, de 32 firmas. Chile llega 45 empresas exportadoras cada 100 mil habitantes y Uruguay a 49.

De acuerdo con el análisis al que accedió El Cronista en exclusiva, es importante que más empresas puedan exportar porque es "un medio virtuoso para revertir la tendencia declinante de los salarios en los últimos cuatro años". En las empresas exportadoras los salarios superan la media por un 150% , con picos de hasta 230%, detalla Analytica.

"Las empresas deben aumentar su productividad", advierten los economistas. En el sector minero, una de las áreas que empujará las exportaciones según el Gobierno, "la productividad es al menos cuatro veces superior a la del sector financiero" , coinciden los economistas sobre uno de los sectores que más cuestionamientos genera desde los ambientalistas.



concentración de exportaciones

En Chile, Colombia y México, las 10 empresas exportadoras de mayor tamaño concentran el 47%, 49% y 31% del total exportado. En la Argentina, sólo la cadena siderúrgica y la pesca muestran porcentajes similares, del 50% y 20%, respectivamente. En el resto de los complejos exportadores la concentración es superior.

¿dónde está el problema?

Las ventas argentinas al exterior en 2021 alcanzaron los u$s 77.934 millones. Según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, fueron las más altas desde 2012 y registraron el mayor valor histórico para diciembre, con exportaciones por u$s 6587 millones.

"El problema entonces es financiero" , argumenta el análisis de la consultora de Delgado. "Los dólares comerciales no alcanzan para financiar la salida de capitales y el equilibrio se logra con cepo cambiario y/o deuda externa", recapitula, y anticipa que "nada asegura que aumentar el flujo con más exportaciones revierta esta dinámica. Hay que exportar más, pero no alcanza".

"La Argentina tiene un déficit acumulado muy inferior al resto de los países", y entre 1979 y 2020 la Argentina dispuso en el 62% del tiempo un saldo positivo en la cuenta corriente, porcentaje muy superior al resto de los países (44%) por la persistencia del superávit comercial.

el peso de la deuda

"Es la economía que enfrenta el mayor condicionamiento para crecer dado el peso de la deuda externa, que más que duplica el promedio de la muestra", aclaran los economistas.

En ese marco, advierten que el éxito del salto exportador pretendido hacia 2030 "depende fundamentalmente de estabilizar la macro", en línea con lo que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán . En medio de las tensiones internas por el acuerdo con el FMI, los economistas plantean que para eso "se necesitan consensos políticos y con el sector privado amplios y una fuerte musculatura política".

apertura comercial

Para otros analistas como Marcelo Elizondo , la apertura comercial de la Argentina también es un tema que incide en el éxito de las exportaciones. "Argentina exhibe hoy menos tratados vigentes que Chile, México, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Brasil. E igual cantidad que sus socios del Mercosur Uruguay y Paraguay", marcó en un análisis sobre los tratados comerciales.

