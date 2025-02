Cómo se calcula la cuota alimentaria en 2025 y qué porcentaje corresponde por hijo

Al momento de vivir una separación, muchas familias se preguntan cuál es la cuota alimentaria que le corresponde pagar al progenitor o progenitora que no convive con su hijo/a. Sin embargo, en Argentina, existen diferentes factores que influirán en el monto a abonar.

Es un derecho y una responsabilidad legal de los padres hacerse cargo de los gastos de niñas y niños que no puedan mantenerse por sí mismos. En este marco, se les exige abonar un porcentaje de su sueldo para cubrir la manutención, educación, vestimenta, salud, esparcimiento , entre otros.

Vale destacar que la Ley Argentina no establece un monto fijo, pero sí un porcentaje aproximado y las variables que influirán a la hora de acordar cuánto dinero debe depositar el padre o madre no conviviente.

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria en Argentina 2025?



La manutención de los hijos es un deber comprendido dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, reconocido como "Responsabilidad Parental" . En este marco, tras vivir un divorcio, los padres deben acordar una cuota alimentaria para mantener a sus hijos.

Si bien en Argentina no se establece un monto fijo, la Justicia tiene en cuenta diferentes factores a la hora de acordar un precio.

Factores que influyen en el cálculo de la cuota alimentaria

Necesidades del hijo/a: Se evalúan gastos en alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, recreación y otros. Ingresos del progenitor obligado a pagar: Se considera el sueldo o ingresos que percibe quien debe pagar la cuota. Posibilidad económica del progenitor conviviente: Se analiza si el otro progenitor también puede contribuir. Estilo de vida previo a la separación: La cuota debe mantener un nivel de vida similar al que tenía el hijo/a antes de la separación de sus padres. Cantidad de hijos/as: Si hay más de un hijo/a, la cuota debe distribuirse equitativamente. Régimen de cuidado y visitas: Si el progenitor no conviviente tiene un régimen amplio de visitas, la cuota puede ajustarse.

¿Cuál es el porcentaje de cuota alimentaria en 2025?



La Justicia suele determinar el monto de acuerdo al ingreso del progenitor que está obligado a pagar. No obstante, en la mayoría de los casos , se estima un aporte de entre el 20% y 30% del salario neto por hijo.

Además, al tratarse de un porcentaje, el mismo se actualiza a medida que aumenta el salario, o también, en casos de cobro de aguinaldo o bonos adicionales. Si el ingreso es mayor, la proporción del pago debe continuar siendo la misma.

Cuota alimentaria 2025.

¿Cómo se fija la cuota alimentaria y cuál es la forma de pago?



La cuota alimentaria puede acordarse de manera libre entre los padres, sin necesidad de recurrir a un juicio. Sin embargo, si no se cumple, el progenitor que tiene la tenencia puede iniciar una demanda en el Juzgado Familiar.

Para que tenga validez legal, debe estar homologado judicialmente.

¿Cuáles son las formas de pago?

Se descuenta directamente del salario si hay relación de dependencia.

Se deposita en una cuenta bancaria o se acuerda un método de pago entre las partes.

¿Hasta cuánto debe pagarse la cuota alimentaria en Argentina?



Los progenitores no convivientes tienen la obligación de abonar la cuota alimentaria hasta los 21 años si el hijo/a no puede mantenerse por sí mismo. No obstante, el plazo se extiende hasta los 25 años si la persona estudia y no posee ingresos suficientes.

En caso de discapacidad, la obligación puede ser indefinida.