Estos valores representan un incremento interanual significativo: la línea de pobreza pasó de $ 1.047.981 en diciembre de 2024 a $ 1.346.876 un año después.

La situación económica de los hogares porteños continúa siendo objeto de seguimiento por parte del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), que publicó los datos correspondientes a diciembre de 2025, vigentes para el inicio de 2026.

Según el organismo estadístico porteño, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó en diciembre pasado:

$ 726.569 para no caer en la indigencia.

$ 1.346.876 para superar la línea de pobreza.

$ 2.128.461 para ser considerada de clase media.

Estos valores representan un incremento interanual significativo: la línea de pobreza pasó de $ 1.047.981 en diciembre de 2024 a $ 1.346.876 un año después, mientras que la línea de indigencia saltó de $ 556.885 a $ 726.569 en el mismo período.

Canastas básicas: aumentos por debajo de la inflación

En diciembre de 2025, las canastas que determinan estos umbrales mostraron incrementos mensuales moderados:

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) , que marca el umbral de indigencia, aumentó 2,63% .

La Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, creció 2,48%.

Estos porcentajes quedaron por debajo del índice de inflación de CABA, que alcanzó el 2,7% en el último mes del año, según fuentes relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Estos valores representan un incremento interanual significativo: la línea de pobreza pasó de $ 1.047.981 en diciembre de 2024 a $ 1.346.876 un año después.

Sin embargo, al analizar la evolución de las líneas propiamente dichas (que incluyen el coeficiente de adulto equivalente), la línea de pobreza se incrementó 2,96% y la de indigencia 3,30% en el mes.

La clasificación completa de estratos sociales en CABA

El IDECBA establece seis categorías socioeconómicas según el nivel de ingresos familiares:

1. Indigencia: hogares con ingresos de hasta $ 726.569, que no alcanzan para cubrir la alimentación básica.

2. Pobreza no indigente: ingresos entre $ 726.569 y $ 1.346.875, suficientes para alimentarse, pero insuficientes para cubrir otros gastos esenciales como vivienda, transporte, salud y educación.

3. No pobres vulnerables: entre $ 1.346.875 y $ 1.702.769, apenas por encima de la línea de pobreza pero en riesgo de caer ante cualquier eventualidad económica.

4. Sector medio frágil: de $ 1.702.769 a $ 2.128.461, un estrato que ya superó la pobreza, pero mantiene cierta precariedad económica.

5. Clase media: desde $ 2.128.461 hasta $ 6.811.078, considerado el verdadero núcleo de la clase media porteña.

6. Sector acomodado: Más de $ 6.811.078 mensuales, representando los sectores de mayores ingresos.

Según el organismo estadístico porteño, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó en diciembre pasado: $ 726.569 para no caer en la indigencia.

Estas mediciones del IDECBA permiten dimensionar el impacto del proceso inflacionario en los hogares porteños. El salto interanual de casi 29% en la línea de pobreza refleja las dificultades que enfrentan las familias para mantener su poder adquisitivo.

La Ciudad de Buenos Aires suele presentar indicadores económicos diferentes al promedio nacional, con canastas básicas más elevadas debido al mayor costo de vida en la Capital. Por eso, los valores del INDEC para el conjunto del país generalmente son inferiores a los de CABA.

Conocer estos umbrales resulta fundamental para que las familias porteñas puedan evaluar su situación económica real y planificar sus finanzas en un contexto que, pese a la desaceleración inflacionaria mensual, continúa presentando desafíos significativos para el poder adquisitivo de los hogares.