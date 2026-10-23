Este viernes, desde las 10, comienza en la Sala Auditorio de Comodoro Py el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.

Será el tercer proceso oral para la exmandataria y el primero que deberá enfrentar su hijo.

Cristina y Máximo seguirán la audiencia de forma remota

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) autorizó a los dos principales acusados a participar de forma remota. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, pidió esa modalidad para evitar el operativo de traslado a Retiro. Por su parte, Máximo la solicitó para compatibilizar el debate con sus obligaciones parlamentarias.

Por mayoría, los jueces resolvieron que la virtualidad sea excepcional y se limite a la apertura, dado el escaso margen entre la última decisión judicial y el comienzo del proceso, que complicaba garantizar la presencia de todos los acusados, algunos domiciliados fuera de la jurisdicción.

Los abogados sí deberán estar en la sala. Una vez terminada la lectura de las acusaciones, las audiencias seguirán de forma presencial, salvo autorizaciones particulares.

La expresidenta, Cristina Kirchner, junto a su hijo Máximo. NA

El tribunal está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación será sostenida por los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, con la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante. Las audiencias se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Cómo se llegó a un juicio unificado

El TOF 5 había decidido hace unas semanas desdoblar el caso: Los Sauces empezaría este 23 de octubre y Hotesur recién el 19 de marzo de 2027 . Sin embargo, el martes, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, por mayoría, y ordenó un único debate. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que las facultades de organización del tribunal no justificaban modificar sin razones adecuadas el alcance de un proceso que ya estaba en etapa de juicio.

La unificación fue impulsada por la fiscalía, que advertía que dividir los juicios ponía en riesgo la posibilidad de sostener la acusación, y por la UIF. Las defensas, entre ellas los abogados de la familia Kirchner encabezados por Carlos Beraldi, se oponían.

El caso tiene un largo recorrido. En 2021, el mismo TOF 5, con otra integración, había sobreseído a Cristina y Máximo Kirchner, a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a Fabián De Sousa, entre otros. En 2023, Casación revocó esa decisión y abrió el camino al juicio.

De qué se acusa a Cristina y Máximo Kirchner

Según la acusación, Hotesur formó parte de un circuito ligado a la actividad hotelera, y Los Sauces, de operaciones de alquileres con firmas vinculadas a los grupos Báez e Indalo. Para la fiscalía, los pagos de esas empresas a Los Sauces fueron parte de una presunta maniobra de lavado. En Hotesur, el requerimiento de elevación a juicio indica que la empresa Valle Mitre, que gestionó parte de los hoteles, le pagó más de $ 28 millones entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

Prensa Cristina Kirchner

De los 32 imputados, 12 están acusados en ambos expedientes: además de Cristina y Máximo Kirchner, figuran la hija menor de la exmandataria, Florencia; Lázaro Báez, señalado como organizador; su hijo Martín Báez; la exdiputada Romina Mercado y el empresario Osvaldo Sanfelice, entre otros.

Otros siete están vinculados solo con la operatoria hotelera y 13 serán juzgados únicamente por los alquileres de inmuebles y hoteles. Entre estos últimos están Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo, y cinco empleados y funcionarios del Banco Nación de Río Gallegos.

Un calendario con tres audiencias por semana

El cronograma prevé audiencias los lunes, viernes y sábados. El tribunal reservó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, que podría extenderse a la segunda, para asegurar la continuidad.

Ese esquema podría cambiar: la jueza Palliotti advirtió que habrá que adecuar la frecuencia si las partes piden los 10 días que fija el Código Procesal para preparar su intervención, algo que la unificación dispuesta por Casación volvió posible.