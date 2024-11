Cristina Kirchner tras ser condenada: "No me van a hacer arrepentir de nada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este domingo un acto en la Asociación Atlética Quimsa, en el marco del Día de la Militancia peronista, en Santiago del Estero donde compartió espacio con dirigentes provinciales y del resto del país.

Al ritmo de "Fanático" de Lali Espósito, la expresidenta ingresó al club donde fue recibida por militantes y organizaciones locales.

Si bien hace unos días estuvo en Moreno, provincia de Buenos Aires, lo de hoy es su primera actividad política en el interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista (PJ) y del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena en la causa Vialidad, a lo que entonces calificó como "persecución y proscripción" en su contra.

"Vengo a Santiago porque los quiero mucho", aseguró Cristina cuando un periodista local le consultó porque eligió visitar primero Santiago del Estero. "Vengo a darles las gracias porque Santiago acompañó más que nadie en toda la república siempre a las propuestas que venimos a hacerle a los argentinos desde el año 2003".

La exvicepresidenta aseguró que la jurisdicción "es un modelo de construcción política. A nivel nacional no salió mal, pero en Santiago salió bien", en referencia a las listas del 2007 que unió al PJ y la UCR con la primera postulación de Cristina a la presidencia y el mendocino Julio Cobos como vice.

Además, señaló que Santiago del Estero "fue la economía provincial que más creció, en un 96%. Salió bien. Porque a la par que crecía la economía, fue la provincia que más bajó el índice de necesidades básicas".

En el censo del año 2022 se informó que "es la provincia donde más propietarios de vivienda hay". A los peronistas "nos fusta la propiedad privada, pero la de todos. No solo la de unos pocos que tienen guita y cuida este Gobierno", en crítica a la administración libertaria que encabeza Javier Milei.

"La propiedad privada no puede ser el beneficio de unos pocos, sino que llegue a toda la sociedad. Mínimamente un techo donde vivir o un auto y una motito, esa es la propiedad que queremos para todos".

Cristina Kirchner con referentes nacionales y locales del Partido Justicialista en la sede local.

"Hoy el presidente nos quiere vender el modelo agroexportador y esa Argentina de principios del siglo XX". El problema es que "en la Argentina no había revolución industrial, los que dirigían el país nos condenaron a ser la granja productora sin valor agregado y donde cuatro o cinco se llevaban todo. Eso fue lo que se cayó. Ese modelo no genera trabajo, es para una Argentina de pocos, para unos 7 u 8 millones".

"El peronismo vino a llenar el vacío que dejó un modelo que vaciaba al pueblo. Nosotros en el año 2003 vinimos también vinimos a reemplazar ese modelo que se había erigido en el país durante la dictadura (de 1976), que Alfonsín no pudo desarmar y se profundizó con la política neoliberal de los 90".

"Cuando se cayó el país en 2001 estaba todo privatizado: las jubilaciones, YPF, Aerolíneas, el gas y la luz. No había empresas estatales y el país se cayó. Nos dejaron 39 muertos y bono que tuvimos que pagar después. El peronismo llega para solucionar los problemas económicos".

Además, Cristina recordó la crisis económica mundial del 2008 . "Se cayó el sector privado. Iban a despedir gente en la General Motor y les prestamos 70 millones de dólares con el fondo de garantía".

"Nos vienen decir que somos anticapitalistas. No me jodan más. Fue el Estado el que le hizo frente al crack financiero del 2008 y fuimos nosotros quienes pagamos la guita del corralito. Fuimos los kukas los que devolvimos la guita y desendeudamos al país y le pagamos al FMI, Néstor lo hizo".

"Me pueden decir que el Estado no sirve y se reúnen con gente que ha podido construir lo que tiene desde el Estado", subrayó Cristina en referencia a los esporádicos encuentros de Milei con Elon Musk.

"Tesla empezó con un prestamos del estado de 465 millones de dólares. El Estado en Estados Unidos ha sido el que impulsó internet, el GPC, las pantallas táctiles, porque el Estado es todo lo que tiene que estar en las investigaciones".

Además, llamó a defender el Conicet, la Comisión de Energía Atómica (CEA) y a la comunidad científica. "Nos quieren devolver a una economía sin valor, es insostenible".

"El Estado es necesario para que los que van cayendo o se cayeron puedan ser incorporados al circuito. Quieren suprimir el Estado para construir un modelo donde sobran 45 millones de argentinos". Además, cuestionó: "A ver si alguien cree que el presidente de Estados unidos se parece al de acá. Milei parece un koala, payasesco, humillante".

"No tiene nada que ver un Trump nacionalista y proteccionista, que va a proteger la industria de su país. Hace lo que tiene que hacer, los que no hacen lo que tienen que hacer son este gobierno que no defiende a los argentinos"

El evento contó con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y del vicegobernador y secretario general del PJ santiagueño, Carlos Silva Neder, como así también dirigentes nacionales como los senadores Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Oscar Parrilli, Eduardo "Wado" de Pedro, José Mayans y José Emilio Neder (titular del PJ santiagueño).

También estuvo presente el actual senador tucumano Juan Manzur, entre otros referentes del peronismo de toda la provincia de Santiago del Estero. En la previa de su presencia en el club Quimsa, la titular del PJ nacional pasó por la sede local.