La muerte del chofer de la línea 620: detuvieron a un sospechoso del crimen por el que agredieron a Sergio Berni

Tras el asesinato de un chofer de colectivo este lunes en Virrey del Pino, la Policía bonaerense detuvo a un joven sospechoso de haber cometido el crimen, mientras que también se investiga si un auto hallado quemado esta mañana en la zona pertenece a los delincuentes que cometieron el asalto y crimen.

La víctima, Daniel Barrientos, tenía 65 años y manejaba un coche de la línea 620 que circula por La Matanza. El hombre estaba a escasos meses de jubilarse cuando fue asesinado de un tiro en el pecho luego de que un grupo de delincuentes entrara a robar al colectivo por la madrugada.

La UTA confirmó el cese de servicios en toda la zona oeste del AMBA



Según indicaron los allí presentes, Barrientos "no se resistió" y, tras robarle sus pertenencias a una mujer que viajaba con su hija de ocho años, los delincuentes le apuntaron y dispararon.

"Estaba en el primer asiento con su hija. Sube uno de los delincuentes que le apunta a ella y el otro, al chofer. A ella le sacan la mochila y el celular y al chofer le tiran un tiro y se escapan", relató a Télam Virginia, madre de la testigo presencial del crimen.

En base a lo que le contó su hija, que esta mañana declaraba como testigo ante los investigadores, Virginia dijo que los delincuentes "estaban sacados" y que su hija o su nieta podrían haber sido víctimas al igual que el chofer, quien "no se resistió".

Tras el disparo a quemarropa al chofer, un oficial de la Policía de la Ciudad que viajaba en el vehículo dio la voz de alto y se tiroteó con los asaltantes cuando bajaron del colectivo. Sin embargo, estos escaparon en un auto de apoyo en el que iba un tercer cómplice.



Este nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense motivó un paro de colectivos y diversas manifestaciones de choferes que derivaron en un encuentro violento con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El detenido, que se investiga si fue el autor material del disparo, quedó a disposición del fiscal Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

Escándalo: colectiveros agredieron a Sergio Berni tras el asesinato de un chofer



Paro de colectivos: manifestaciones y ataque a Sergio Berni por la inseguridad

A raíz del crimen, los colectiveros de la empresa Nuevo Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a las 620, iniciaron un paro de actividades en reclamo de seguridad.

A esta decisión se sumaron trabajadores de al menos otras 85 líneas, que realizaron cortes en la avenida General Paz, a altura de Lomas del Mirador, y en la ruta 3, en Virrey del Pino, ambos de La Matanza.



Hace instantes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se acercó a la zona a "dar la cara", según sus declaraciones. Sin embargo, allí fue agredido verbal y físicamente por los manifestantes, protagonizando una escena de violencia en la que el funcionario fue herido en la cara y debió ser evacuado por la Policía Federal.

Sergio Berni fue agredido verbal y físicamente por los manifestantes.

Berni fue agredido a palazos, pedradas y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

"Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor. Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá", dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos, episodio totalmente televisado.



"¡Yo no me escondo y estoy acá! No hay soluciones mágicas, vengo a trabajar por ustedes", continuó mientras le gritaban "hijo de puta" y los policías trataban de apartarlo de los agresores.

Pasado este mediodía, un grupo de efectivos de la infantería de la Policía de la Ciudad rodeó y extrajo al ministro del lugar con un casco de ciclista y lo subieron a un auto particular, para evitar una nueva agresión.