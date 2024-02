¿Buenos Aires no paga a los docentes? La advertencia de Kicillof si Nación no transfiere fondos

El gobierno de Axel Kicillof anunció que incrementó 94% el presupuesto alimentario escolar y que completó el pago total de los haberes de docentes provinciales pero advirtió que no podrá hacerlo el próximo mes si Javier Milei no habilita la transferencia de partidas correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID),

Según se indicó desde La Plata, el martes 6 se completó el cronograma de pago habitual y se depositó el 100% de los salarios correspondientes al mes de enero. Sin embargo en un comunicado oficial se alertó que Nación no hizo aún las transferencias para cumplir con el pago del equivalente al 10% de esos haberes.

"El ministro Luis Caputo dijo que todo lo que correspondía a las provincias ya se transfirió pero parece que no, y no son fondos discrecionales", explicaban fuentes provinciales que además explicaron que usualmente Buenos Aires paga el total con el sueldo, lo haya transferido o no Nación, pero siempre a la espera de que esas partidas lleguen a las arcas bonaerenses.

Los complementos nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico equivalen a un 10% del sueldo docente.

Los gobernadores se ponen a la defensiva, piden diálogo y temen a las represalias de Milei - El Cronista

Qué hablaron Kicillof y los gobernadores a los que le apunta Milei antes de la caída de la Ley Bases - El Cronista

"Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre", se destacó oficialmente.

La advertencia de Kicillof alcanza a otras provincias que "están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del Gobierno Nacional".

Según sostienen en Buenos Aires, Nación debe transferir los fondos "de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053". En caso de que no recibieran esas partidas, "la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un maestro de grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario", se indicó.

Partidas alimentarias

Por otra parte el ministerio de Desarrollo anunció que se incrementará en un 94% la inversión alimentaria escolar para más de 2,4 millones de bonaerenses,

El aumento corresponde a las prestaciones comprendidas en los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) a partir de marzo de este año, un programa que también contaba con auxilio nacional.

La Provincia aumenta un 94% la inversión alimentaria escolar para más de 2,4 millones de bonaerenses. %uD83D%uDC47 https://t.co/rnGRnFhJMV — Andrés Larroque (@larroqueandres) February 8, 2024

Esa inversión mensual subirá de $27.092 millones a $ 52.564 millones. El incremento será mayor, del 129,8% para ofrecer desayuno y merienda; de 95.54% para el comedor y de 75.7% para el módulo MESA que consiste en una entrega mensual de alimentos destinados a almuerzo o cena para niños, niñas y adolescentes escolarizados.