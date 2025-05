Con la soja en riesgo, el trigo promete más divisas y cosecha récord: ¿alcanza para compensar?

Mientras el campo procesa los daños de las últimas tormentas, con fuerte impacto en las plantaciones de soja, el maíz tardío gana protagonismo en el mercado local, según el último Reporte del Mercado de Granos que elabora la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) y el trigo anticipa la mejor campaña en 15 años.

"El trigo 2025/26 se perfila para intentar lograr la mayor oferta total de la historia, gracias a condiciones climáticas favorables, un posible incremento en el área sembrada y elevados stocks iniciales", detalla el informe y explica que la reciente prórroga de la baja en retenciones "fortalece" los incentivos para la campaña fina.

%uD83C%uDF3E El trigo se perfila para una campaña histórica

%uD83D%uDCCD 7,2 Mha proyectadas %u2192 la mayor superficie en 15 años

%uD83D%uDCE6 Stocks iniciales estimados: 5,8 Mt, máximos en una década

%uD83D%uDCB8 Retenciones seguirán en 9,5% hasta marzo 2026.https://t.co/h718fYgxlM pic.twitter.com/ejZMn3wK5s — BCR Mercados (@BCRmercados) May 24, 2025

El cereal se encamina a cumplir las últimas proyecciones de aporte económico de la BCR que anticipó un u$s 3.600 millones, un 26 % más que en la campaña previa. Las exportaciones aumentarían a u$s 3.404 millones y el aporte a la recaudación a u$s 937 millones .

En cambio, en soja, las lluvias pusieron en riesgo la porción aún no cosechada y generaron inquietudes por calidad, lo que dio sostén a las cotizaciones en Chicago, por temor a la caída en la oferta.

Por su parte, el maíz local mostró un fuerte avance en los negocios con entrega a partir de junio, ante el inminente ingreso del grano tardío y el regreso de retenciones plenas en julio.

El anuncio de Economía sobre la extensión de la reducción de los derechos de exportación (DEX) hasta el 31 de marzo del 2026 impacta de forma directa en el trigo y la cebada que mantendrán una alícuota del 9,5%, en lugar del 12%.

"Esta medida no solo mejora la rentabilidad al productor, sino que permite ampliar el margen para la inversión en tecnología e insumos de cara a la siembra que está por comenzar", destacó la BCR.

Estos anuncios se dan en un marco de abundante oferta en el mercado local de trigo. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) ya había revisado al alza su estimación de producción para la campaña 2024/25, proyectándola en 20,1 Mt sobre una superficie sembrada de 6,9 Mha.

Al "excelente desempeño productivo" se suman holgados stocks iniciales y una demanda externa poco activa. Este fenómeno no es exclusivo de Argentina: a nivel global, el mercado del trigo enfrenta una demanda poco intensa, lo que ha presionado las cotizaciones a la baja, alcanzando mínimos de cinco años en Chicago.