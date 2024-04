Claudio Zuchovicki sobre el final del cepo cambiario: "Se te puede paralizar la economía"

Mientras el Gobierno se debate cuándo levantar el cepo, el mercado especula con el momento en que se de la unificación cambiaria. Sobre esto y sobre el ajuste que está llevando adelante Javier Milei habló el especialista financiero Claudio Zuchovicki , una de las voces más escuchadas del mercado.

"Para los que seguimos las finanzas, uno de los puntos más importantes es manejar el timing. Y hay una vieja frase que dice que si el carpintero se enamora del serrucho, está en problemas, porque no te puedes enamorar de una herramienta. En economía es igual, tampoco te tenés que fanatizar con una herramienta", advirtió el analista.

"Hasta ahora Argentina, y estoy convencido de que el Gobierno lo sabe, logró ciertos equilibrios macroeconómicos usando una licuadora bastante importante sobre jubilaciones, cosas que ya no se pueden sostener en el tiempo", agregó en su columna por la señal TN.

¿Cuál es el mejor momento para la salida del cepo cambiario?





Para Zuchovicki, el abuso del uso de una medida puede generar problemas. El tema, como planteó al principio, es evaluar el tiempo y el momento en que se toma una decisión.



"Si la tomás muy adelantado, quizás la gente no lo entiende, pero si te atrasás demasiado en tomar una decisión por miedo, se te puede paralizar la economía. Ahí empezamos a discutir cuál es el momento de esa salida del cepo, para que vengan inversiones", evaluó.

En este sentido, Zuchovicki hizo una comparación: "Administrar dinero, como todo en la vida, es como administrar una fiesta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Darte un vasito de alcohol", indicó.

"Sí, para qué para que la persona se distienda, para que se divierta, pero tu habilidad administrando los tiempos y administrando el dinero es sacarle la botella de alcohol a tiempo. Si se me emborracha la sociedad, la fiesta es ingobernable", agregó.

Por último, el analista remarcó que "Argentina a partir de ahora sí necesita de la política porque necesita aprobar la Ley Bases para que la inversión venga".

"Nadie va a poner dólares que después no se los pueda llevar porque tiene restricciones. Es como el huevo y la gallina: si vienen los dólares, puedo levantar el cepo, pero no va a venir los dólares si no levanto el cepo", concluyó.

"Sin el acuerdo político es muy difícil que se destraben ciertas regulaciones y que un inversor le crea a largo plazo. Por un decreto no sé, mañana puede venir otro y hacerlo distinto. Necesitamos que la aprueben por Ley", alertó.