Claudio Zuchovicki analizó los últimos anuncios de Milei: "Es una medida..."

El analista económico Claudio Zuchovicki , uno de los más escuchados del mercado, respaldó las últimas medidas del Gobierno de Javier Milei y destacó su importancia para lograr un equilibrio fiscal.

" Para las dudas del caso, que tenés que ganar credibilidad, es una medida relativamente racional ", resaltó Zuchovicki en una entrevista con Radio Rivadavia.



" Para reducir gastos necesitas mucho coraje ", aseguró el analista. "Subir ingresos o bajar gastos es una decisión políticamente incorrecta. Cuando esto mismo le pasa al Estado, bajar gastos o subir impuestos te distancia de la sociedad, entonces nunca nadie lo quiso hacer, porque es más fácil emitir", agregó Zuchovicki.

El analista aseguró que coincide con la visión del Gobierno de que "la inflación es una cuestión monetaria por una derivación fiscal: como gasto más de lo que me ingresa, y no me animo a bajar gastos, y no tengo crédito y no puedo subir más impuestos porque hay mucha informalidad o la gente no me los paga, emito para financiarlo".

En este sentido, definió a la inflación como "el peor impuesto de todos" porque consideró que "afecta desproporcionadamente a los más pobres, quienes no pueden evitarla ni trasladarla a precios como pueden hacerlo las empresas".

Caputo explicó cómo funcionará el "recrudecimiento monetario" de Milei





El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo funciona el "recrudecimiento monetario" que rige desde este lunes.

Según Caputo, Milei anunció que "se cierra la última canilla de emisión monetaria". En este sentido, el ministro detalló que "a partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el MULC).

"Es decir, si el BCRA comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL). Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación", agregó Caputo en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) el pasado 13 de julio.

"En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit", señaló el ministro, quien añadió: "Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos".