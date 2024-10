Cierre del blanqueo en riesgo por paro en la ex AFIP: la gestión de Misrahi ante los gremios y la carta a empleados

La "Etapa 1" del blanqueo de capitales entra en sus últimos cuatro días, pero una medida de fuerza de los gremios por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría afectar la iniciativa. Quiénes serían los más afectados y los movimientos de Florencia Misrahi para evitarlo.

Tras la prórroga del ministro de Economía, Luis Caputo, el próximo jueves 31 de octubre, inclusive es el último día en donde se va a poder exteriorizar dinero en efectivo y otros bienes superiores a u$s 100 mil con la alícuota más baja (5% sobre el excedente).

Pero la fecha de corte llega luego del anuncio del fin del organismo y en medio de la conformación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con medidas por parte de los gremios frente al anuncio de desvinculación de 3.155 agentes que, según declaran en el Gobierno, ingresaron de forma irregular durante la anterior gestión kirchnerista.

"El paro general del miércoles va a hacer sin presencia en las oficinas. El aplicativo para el ingreso al blanqueo de capitales quizás esté funcionando, pero nadie lo va a procesar", declaró el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), Pablo Flores en conversación con El Cronista.

Un escenario que para el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti tendrá consecuencias sobre la medida con la que el Gobierno quiere reactivar la economía. "Le va a complicar la vida a los contadores y van a generar una concurrencia gigante en la página el jueves", destaco.

Una posición similar a la del contador Marcos Felice quien aseguro que, si el paro afecta la disponibilidad de las aplicaciones web, no debería tener ninguna injerencia. "Si se programa algún apagón informático que afecte estos aplicativos, podría tener consecuencia para quienes quieran ingresar el pago adelantado o hacer la manifestación de adhesión", aseguró.

Frente a la medida, y las repercusiones que podría tener sobre el blanqueo de capitales, la ex administradora federal, ahora titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Florencia Misrahi llevó a cabo movimientos en las últimas horas para minimizarlo.

Según puso reconstruir este medio, este lunes antes del mediodía existió una reunión entre Misrahi, Flores en representación de la AEFIP y Carlos Sueiro por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

De la que la titular del ARCA fue escoltada, como de costumbre, por tres de sus internos de mayor cercanía: la subdirectora general de Planificación y Coordinación Institucional, Paola Cuppari; el subdirector general de Asuntos Jurídicos, Gustavo Paturlanne; y el subdirector general de Administración Financiera, Juan María Conte.

"A ella le preocupa que hagamos medidas cuando supuestamente no se hizo nada, dice que está el decreto para que se trabaje la estructura. Pero nosotros no podemos hacer de cuenta que el comunicado oficial de presidencia no habla de despidos", comentó Flores.

Imagen de la carta interna que envió la titular de la ARCA, Florencia Misrahi.

En ese sentido, el secretario general de la AEFIP, aseguró que el motivo del reclamo pasa por asegurar la fuente de trabajo, pero también la cuestión salarial. Ya que considerar que con el recorte de los sueldos jerárquicos también se van a golpear el del resto. "Ellos nos dicen que no, pero no pueden dejar nada por escrito", comentó.

En las últimas horas, Misrahi envió una carta interna al personal en un intento de llevar certidumbre sobre la reestructuración en marcha. "Confío en que vamos a superar las naturales incertidumbres de los cambios, si trabajamos unidos haciendo lo que la ciudadanía, los contribuyentes de bien y la solvencia fiscal necesitan", escribió.