Los portones de hierro están pasando de moda para dar lugar a alternativas más elegantes. Si bien este modelo fue elegido por años debido a su resistencia, hoy pierde terreno frente al alternativas modernas. En efecto, hay una tendencia que ya es furor entre arquitectos y propietarios que buscan renovar la entrada de su casa, ya que combina estética, privacidad y bajo mantenimiento. Si bien el fierro es valorado por su durabilidad, también presenta claras desventajas. Por ejemplo, requiere mantenimiento constante para evitar el óxido y genera ruidos molestos con el paso de tiempo. Además, su aspecto es considerado pesado y demasiado tradicional. En zonas húmedas, el hierro se deteriora mucho más rápido y además exige pintura periódica. Frente a este escenario, las opciones modernas ganan protagonismo por su practicidad. En efecto, los nuevos modelos apuestan por una apariencia sofisticada que está redefiniendo la entrada de casas y edificios de lujo. En 2026, los grandes protagonistas son los modelos de aluminio símil madera. Esta tendencia destaca por sus líneas simples y estética limpia. Además, muchos diseños incorporan sistemas “invisibles” de panel continuo, donde no se perciben uniones, marcos ni estructuras pesadas desde el frente de la propiedad. Entre sus ventajas principales, estos portones no se oxidan y requieren muy poco mantenimiento. Son livianos, permiten una apertura silenciosa y aportan una estética moderna. Además, se integran mejor con las fachadas contemporáneas, adaptándose con facilidad a cualquier tipo de ambiente exterior. De esta forma, estos portones modernos pueden durar décadas sin perder color ni deteriorarse por el sol o lluvia. Al ser materiales livianos, el mecanismo de apertura sufre menos desgaste que en los modelos tradicionales, lo que garantiza una vida útil mucho más larga. Las tendencias incluyen portones lisos, tonos negro mate o arena y apertura automática inteligente. Estos sistemas silenciosos pueden controlarse desde el celular. Los expertos recomiendan evaluar el clima, la privacidad y el estilo arquitectónico de la vivienda antes de realizar el cambio definitivo.