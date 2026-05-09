Durante años, las camperas inflables (puffer) dominaron el invierno por su abrigo y practicidad. Sin embargo, la moda europea empieza a marcar un giro claro: este invierno, el tapado de paño vuelve al centro de la escena como la prenda estrella. Elegante, versátil y favorecedora, esta pieza clásica se resignifica y se impone como la alternativa ideal para quienes buscan abrigo sin dejar de priorizar el estilo. A diferencia de las camperas acolchadas, que suelen sumar volumen, el tapado de paño ofrece una caída limpia y estructurada. Esto lo convierte en una prenda ideal para quienes buscan verse más estilizados durante el invierno. Además, su diseño atemporal permite usarlo varios años sin que quede fuera de tendencia. Otro punto clave es su versatilidad. El tapado de paño puede combinarse con jeans y zapatillas para un look urbano, o con pantalones de vestir y botas para un estilo más elegante. Incluso sobre joggers o sweaters oversized, logra elevar el conjunto sin esfuerzo. En cuanto a colores, las tendencias europeas apuestan por tonos neutros como camel, gris, negro y beige, aunque también ganan espacio los colores profundos como bordó, verde oscuro y azul marino. Los cortes rectos, cruzados o tipo bata son los más elegidos esta temporada. El secreto para sacarle provecho al tapado de paño está en cómo se lo combina. Para el día a día, funciona perfecto con capas livianas debajo, como sweaters finos o poleras, que permiten mantenerse abrigado sin perder movilidad. En días más fríos, sumar una bufanda de lana o un cuello alto completa el look. En contextos laborales o eventos formales, el tapado reemplaza al abrigo clásico y aporta una imagen más prolija y sofisticada. En cambio, para salidas informales, llevarlo abierto y con prendas más relajadas genera un equilibrio entre comodidad y estilo. Además, muchas marcas están incorporando versiones más livianas o con mezcla de tejidos, pensadas para climas variables y para un uso prolongado durante todo el invierno. Esto refuerza su lugar como una prenda funcional, más allá de la moda. Con esta tendencia que llega desde Europa, el tapado de paño confirma que no hace falta resignar abrigo para verse bien. Elegante, práctico y adaptable, se perfila como el gran protagonista del invierno y deja en claro que las camperas inflables ya no son la única opción para enfrentar el frío con estilo.