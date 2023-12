¿Chau planes sociales? El impactante anuncio de Milei en su asunción: "El que corta..."

Javier Milei dio un fuerte discurso en el Congreso durante su asunción como presidente de Argentina. Los principales apuntados fueron los dirigentes sociales y los piquetes: "El que corta la calle, no recibe asistencia".



Este domingo 10 de diciembre, el nuevo mandatario nacional juró en el parlamento, se presentó como autoridad máxima frente al país, pero, sobre todo, dio importantes señales en sus exposiciones de cara al futuro. Una de las frases más puntuales fue sobre los planes sociales.

El impactante anuncio de Milei en su asunción: qué dijo el nuevo presidente sobre los planes sociales

En su discurso en las escalinatas del Congreso, el referente liberal apuntó duramente contra los dirigentes a cargo de las prestaciones sociales: "Quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puestos nuestros términos, el que corta no cobra".

"El que corta (la calle), no cobra"

"Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, en que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que él que las hace las paga", comenzó Milei al pronunciarse sobre su visión de la libertad y su postura frente a las agrupaciones sociales.

"Fuera de la ley no se permite nada", añadió el presidente y agregó que el "país contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a esos mismos".

Milei apuntó contra "los que cortan la calle" y remarcó que "violan los derechos de sus conciudadanos".

¿Cuál fue el mensaje de Milei para el resto de dirigencia política?

Pese a que el principal dirigente de La Libertad Avanza criticó duramente a "la casta" durante toda su campaña, en su primer discurso como presidente, la intención fue de acercamiento: "En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, ni a saldar viejas vendettas o discutir espacios de poder".

"Nuestro proyecto no es de pago de deudas, es una idea de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos", cerró el mandatario con una advertencia hacia la oposición.