Cristina Fernández de Kirchner envió un nuevo mensaje a su militancia desde su domicilio en San José 1111 y, no solo retomó la denuncia por su proscripción, sino que también lanzó denuncias contra la gestión del presidente Javier Milei.

Con motivo de una nueva peña del Instituto Patria, la expresidenta puso el énfasis en la prohibición que pesa sobre su persona para ejercer cargos públicos tras la sentencia de la denominada Causa Vialidad.

“La proscripción, más que un castigo a mi persona, es en realidad un castigo a esos millones y millones de argentinos que se sienten identificados con una idea de país, con una idea de patria, es a ellos a los que verdaderamente se proscribe, no a mí”, esgrimió CFK.

Por otra parte, la referente del peronismo denominó como “tiempo de burrés” al momento histórico que atraviesa la Argentina con el gobierno de Javier Milei asentado en la Casa Rosada.

“Tenemos que plantarnos para hablar y militar mucho, pero mucho en serio, porque hay un tiempo de maduración en todas las sociedades y en todos los procesos históricos. El dicho ese: ‘No por mucho madrugar se amanece más temprano’, tiene una gran verdad. Bueno, como todos los aforismos ¿no?”, expresó sobre este punto.

Luego, fue la propia Cristina Kirchner quien trazó un paralelismo entre otros momentos históricos de la Argentina y estos en los que La Libertad Avanza lleva las riendas de las decisiones institucionales.

“Les puedo asegurar que había en otros tiempos este mismo individualismo, tal vez más trágico, tal vez más dramático, porque estaba signado por él ‘no te metas’, ‘algo habrán hecho’, ‘los argentinos somos derechos humanos’, o la denuncia. Donde había la misma negación, pero la misma negación, de amplios sectores de la sociedad de lo que pasaba, de la realidad. Que no era solamente una realidad de desocupación, de fábricas cerradas, como hoy está sucediendo, de negocios que no vuelven a abrir, de caída del consumo, de gente que tiene tres, cuatro, cinco trabajos y no le alcanza tampoco. No, no, no, era negación de cosas más graves aún de lo que pasaba, de individualismo más exacerbado, más terrible”, denunció la expresidenta.