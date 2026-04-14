En un contexto donde muchos ahorristas siguen viendo al dólar como refugio automático, el economista Damián Di Pace volvió a poner el foco en una estrategia que, al menos en el corto plazo, viene dando mejores resultados: quedarse en pesos. A través de un video reciente, el analista planteó que en los últimos meses se dio un escenario poco habitual para la Argentina, en el que las colocaciones en moneda local superaron al rendimiento del tipo de cambio oficial. Según Di Pace, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se registró un cambio de tendencia que sorprendió a muchos inversores minoristas. En ese período: El punto clave, según el economista, fue el efecto del interés compuesto. Reinvertir cada vencimiento permitió potenciar la ganancia, incluso en un contexto de baja gradual de tasas. Esto derivó a que, quienes dolarizaron sus ahorros en ese lapso, en muchos casos, perdieron poder de compra frente a quienes permanecieron en pesos. Con una metáfora simple, Di Pace resumió el escenario actual. Por ahora, “San Martín” (el peso) le viene ganando a “Washington” (el dólar). De cara a los próximos meses, su recomendación apunta a mantener una estrategia en moneda local en el corto plazo, apoyada en tres factores: El economista también detalló opciones concretas para quienes buscan aprovechar este contexto sin asumir riesgos excesivos: Además, remarcó una regla clave para cualquier estrategia, no concentrar todo el capital en un solo instrumento. Tal como ya había advertido en análisis previos, uno de los errores más frecuentes es tomar decisiones apuradas en función de la inercia histórica del dólar. La percepción de que “siempre sube” lleva a muchos a dolarizarse sin analizar el contexto puntual. Sin embargo, el escenario reciente mostró que, con un tipo de cambio estable y tasas positivas, quedarse en pesos puede ser más conveniente en determinados momentos. En ese sentido, la recomendación es revisar periódicamente las tasas y ajustar la estrategia mes a mes, en lugar de dejar el dinero inmovilizado o tomar decisiones automáticas.