La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires activó un nuevo esquema de incentivos para quienes mantienen al día los tributos inmobiliarios y automotores. El plan busca impulsar el pago temprano y sumar herramientas digitales que faciliten la gestión de los impuestos durante 2026. El dato central es claro: quienes cancelen el Impuesto Inmobiliario Urbano de manera anticipada acceden a un descuento del 15%, siempre que abonen antes del primer vencimiento. Además, los contribuyentes que prefieran pagar en cuotas y no registren atrasos suman un 10% adicional como premio por buen cumplimiento. ARBA ordenó el cronograma 2026 para los tributos más relevantes y fijó las siguientes fechas para el Inmobiliario Urbano: El organismo también actualizó los plazos para el Automotor. En este caso, tanto el pago anual como la primera cuota se ubican el 10 de marzo, dentro de un calendario de diez cuotas distribuidas a lo largo del año para ordenar la carga impositiva. El esquema incluye, además, vencimientos para los gravámenes rural, baldío y complementario, cada uno con su propia secuencia: Estos plazos ya están publicados en el sitio oficial y permiten planificar el pago de varios inmuebles o vehículos sin perder beneficios. El acceso a los beneficios se realiza de forma digital. ARBA habilita la descarga de boletas desde su web oficial, dentro del apartado “Trámites”.Para generar el comprobante, el contribuyente debe ingresar el número de partida del inmueble o el dominio del vehículo. Luego, el pago puede concretarse por: La digitalización del proceso reduce trámites presenciales y permite que la acreditación sea más rápida, algo que en los últimos años adoptaron la mayoría de los contribuyentes. El organismo provincial sugiere revisar el correo electrónico asociado a la cuenta y mantener actualizada la información personal en el portal, ya que las notificaciones digitales reemplazan la correspondencia en papel. El objetivo es evitar demoras, avisar sobre vencimientos y reforzar el sistema de alertas online. Además, el sitio de ARBA incluye un apartado de consultas frecuentes y un canal de atención virtual que aclara dudas sobre pagos, vencimientos y condiciones de cada beneficio.