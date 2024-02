¿Cambia la tendencia?: la imagen de Milei y de los barones del conurbano a dos meses del inicio de gestión

Tras cumplir dos meses en poder, con los traspiés que se generaron con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Justicia y la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, una nueva encuesta reveló como evolucionó la imagen del presidente Javier Milei, pero también de los barones del conurbano bonaerense.

De forma contraria a los relevamientos de las últimas semanas, que lo posicionaban de forma positiva e incluso creciendo, CB Consultora Opinión Pública -que mejor pronostico tuvo en las elecciones de 2023-, informó otra situación: la visión que los argentinos, tienen del líder de la Libertad Avanza (LLA) habría empeorado.

Mediante la encuesta que se realizó entre el martes 13 y el sábado 17 de febrero , a la población en general mayor a 16 años, en 24 de los principales distritos del Gran Buenos Aires (GBA) , la consultora detectó un deterioro de la imagen del presidente en cada uno de ellos.



Con el 61,2% Almirante Brown es el distrito que peor imagen tiene del mandatario, lo que deja solo un 33,5% con positiva. Lo que implica una variación respecto al relevamiento de diciembre, donde ese último porcentaje había sido del 41%.

Por debajo, quedaron Avellaneda, con el 59,8% negativo (33,9% positivo ahora, versus 40,3% de diciembre); Malvinas Argentinas, 59% (36% vs. 42,9%); Moreno, 58% (36,9% vs. 44,9%); Lanús, 58% (37,5% vs. 43%); La Matanza, 56,6% (37,5% vs. 44%); Berazategui, 55,9% (37,7% vs. 43,9%); Lomas de Zamora, 56,7% (38,2% vs .45,4%).

En el rango medio de valoración a Milei, se ubicó Florencia Varela, con el 54,7% de imagen negativa (38,8% positiva vs. 44,8% de diciembre); Quilmes, 56,3% (39% vs. 44,8% respectivamente); José C. Paz, 55,8% (39,1% vs. 46,6%); Esteban Echeverría, 55,3% (39,3% vs. 45,5%); Ezeiza, 54,4% (39,5% vs. 44,3%); Merlo, 53,3% (40,1% vs. 46,2%); Morón, 54,4% (40,7% vs. 48,6%) y Hurlingham, 52,3% (40,9% vs. 47,5%).



El ranking de los distritos en donde Milei tiene mejor imagen quedó liderado por Tigre, al cual pertenece su competidor del balotaje, Sergio Massa, con el 52% (42,8% negativa y 5,2% "No sabe/ No contesta"). Por encima de San Isidro, 51,8% (43,2% y 5% respectivamente) y Vicente López, 49,8% (44% y 6,5%).

El cuarto lugar lo ocupó San Fernando, con 44,5% (52,5% negativa y 3% "No sabe/ No contesta"); seguido por San Miguel, 42,5% (51,6% y 5,9% respectivamente); Ituzaingó, 42,1% (53% y 4,9%); General San Martín, 42% (52,7% y 5,3%); y Tres de Febrero, 41,1% (51,2% y 7,7%).

Los barones del conurbano

La consultora también midió que imagen tienen los vecinos de sus intendentes. Tras presentar un amparo en la Justicia para suspender la audiencia, publica por las tarifas del gas y pedirle a Máximo Kirchner, que abandono la jefatura del Partido Justicialista, Fernando Gray de Esteban Echeverría, lideró el podio con el 69,2%.

Por debajo, con menos de un punto porcentual de diferencia, quedó el miembro de Juntos por el Cambio (JxC) e intendente de Tres de Febrero que reeligió Diego Valenzuela (69.1%). Seguido por Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas con el 68.9%. Mientras que los tres intendentes con peor fueron Federico Otermín de Lomas de Zamora (42.5%), Julián Álvarez de Lanús (42.9%) y Pablo Descalzo de Ituzaingó (43.1%).