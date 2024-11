Bullrich sobre la condena a Cristina Kirchner: "El que las hace, las paga"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se expresó sobre la condena a Cristina Kirchner y señaló al respecto que "una persona que tiene una condena pierde todos los beneficios políticos".

"Me parece que el tema acá es la igualdad ante la ley. No es una venganza. El que las hace, las paga", aseguró la funcionaria sobre el fallo de Casación que se conoció esta semana a la expresidenta por la causa Vialidad.

En diálogo por Radio Rivadavia, Bullrich recordó que "nadie recuerda, pero De la Rúa fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue absuelto con una crítica muy fuerte sobre el proceso judicial que sufrió el ex presidente. Se lo declaró inocente y fue absuelto en todos sus cargos", en referencia a los supuestos sobornos que hubo en el Senado durante su presidencia.

Cristina Kirchner ingresando al Instituto Patria tras la ratificación de su condena

En esa línea, la ministra hizo una comparativa entre las condenas del fallecido expresidente Carlos Menem y la actual de Cristina Kirchner. "Me parece que es un caso distinto, ella es una persona viuda y que está sola. No quiero opinar sobre algo que no me corresponde, pero no creo que sea un caso asimilable porque Menem no terminó sus instancias judiciales. Entonces también hay que pensar que las cosas no son retroactivas en nuestra historia", expresó.

En otra instancia, la ministra se refirió a las negociaciones con los gremios aeronáuticos y destacó que "se pudo poner orden".

"Después vino la negociación con los gremios combativos y bajaron algunos algunos privilegios, aunque ellos le llaman beneficios históricos. La verdad es que cuando nosotros hablamos de que la Argentina necesitaba orden público, hablábamos en un sentido general", insistió.

Bullrich agregó: "Intercargo, esta empresa monopólica, que tanto daño le ha hecho la Argentina durante tanto tiempo. Era la dueña de cuándo y cómo subían las rampas y los precios internacionales para las compañías. Creo que hubieron una serie de medidas que se tomaron y los gremios notaron que esta vez venía muy en serio, que no íbamos a dar marcha atrás".

Finalmente, se expresó sobre nuevas implementaciones de inhibición de señal en las cárceles más pobladas del país.

"Tanto en Ezeiza como en Marcos Paz, vamos a comenzar a utilizar un sistema de inhibición total y absoluta de las señales en las cárceles. Hay que hacer pruebas técnicas para que funcione. Por eso, estamos por terminar un proceso conjunto con las compañías telefónicas para concretarlo", concluyó.