Massa dijo que Milei está "acorralado" por el LIBRA gate y envió un mensaje a Kicillof

Sergio Massa, principal referente del Frente Renovador que siempre ha mantenido una agenda de seguridad desde su paso como intendente de Tigre, se refirió a la polémica desatada entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof y afirmó que la amenaza de intervención federal a la Provincia responde a un mandatario nacional "acorralado" por el LIBRA gate.

Luego del caso del asesinato de una niña en ocasión de robo en la capital provincial, Kicillof se mostró predispuesto a trabajar con el Gobierno nacional y, como respuesta, recibió un mensaje de Milei diciéndole que debía renunciar para así dictar una intervención a la provincia. El peronismo, en todas sus vertientes, salieron a defender al mandatario bonaerense.

Massa no fue la excepción. En principio, coincidió en condenar el uso político del trágico caso de La Plata, pero pidió dar "respuestas serias" a la inseguridad.

"Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística", afirmó y, continuó diciendo: " La seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias ".

Sobre las declaraciones del Presidente, no dudó en calificar la idea de intervención como " una propuesta desesperada" de un Milei "acorralado por el escándalo de su estafa que hoy fue tapa de The New York Times ".

"(La intervención) ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen al gobernador Axel Kicillof en su respuesta", añadió.

Por otra parte, dijo que la semana que concluye es "la más autoritaria en años: el cierre del Congreso a la prensa, la designación de jueces por decreto (con jura a escondidas) y el recorte de derechos sin participación legislativa, estos no son caminos para salir de la crisis. Solo la profundizan y la agravan".

A su vez, el referente del Frente Renovador afirmó: "Vemos en el dolor de la familia de Kim y su familia el fracaso del sistema judicial. Por eso, pedí el juicio político a la fiscal que pidió su liberación y ordené a los legisladores Vanelli, Eslaiman y Gutiérrez que redacten la iniciativa".

Por último, Sergio Massa puso en valor la importancia y la necesidad de la presencia estatal, en materia de seguridad: "Basta de show. Es hora de tomarse en serio el problema de la inseguridad. Y para eso hace falta un Estado ágil y eficiente, con regionalización de la función del ministerio, policías locales y centros de monitoreo unificados en el área metropolitana. Respuestas concretas para problemas concretos. Sin chamuyo".