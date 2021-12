Bono para las Fuerzas de Seguridad y primer aumento de enero 2022 confirmado: así quedan los nuevos montos a cobrar

Alberto Fernández anunció el pago de un bono de fin de año de $ 20.000 para unos 350 mil trabajadores estatales. La medida alcanza al personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad , de ministerios y organismos descentralizados, e incluye tanto a la planta permanente como a los contratados en designación transitoria.

"Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales. Cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación", destacó el Presidente.

Las Fuerzas de Seguridad recibirán el adicional de fin de año, previo a la actualización de los valores del 3,7% que se pautó para enero 2022, y dejará como resultado nuevos valores a cobrar según la categoría.

El plus extraordinario se acreditará también al personal que en noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. "En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada" , detalló el Gobierno a través de un comunicado.



A través de la Resolución 439/2021, publicada en el Boletín Oficial en septiembre, el Ministerio de Seguridad adelantó el incremento de los haberes junto con una "nueva jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad".



"Resulta procedente ratificar la vigencia de las restricciones de las actividades que realiza el personal de la Policía Federal Argentina fuera de su horario normal de labor, como condición para la percepción de los correspondientes adicionales y compensaciones, con el objeto de garantizare incuestionables derechos de raigambre constitucional al descanso y a su salud e integridad psicofísica", señaló la normativa ministerial.

Enero 2022: nueva escala con aumento para las Fuerzas de Seguridad





A partir de enero de 2022 , el haber mensual para personal de Gendarmería de grado II será de $ 56.373,98; mientras que un Comandante General cobrará $ 196.955,86;

En el caso la Prefectura Naval Argentina , el haber máximo ascenderá a $ 196.955,86 (Prefecto General), mientras que un Marinero cobrará $ 64.271,51;

Un cadete de la Policía Federal Argentina (PFA) pasará a tener desde enero 2022 un sueldo de casi $ 54.000; un Cabo $ 76.379,48; un Sargento 1ro $ 93.000, y un Comisario General cobrará $ 229.885,09.

