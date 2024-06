Bono para jubilados ANSES: Milei puso en duda su pago en julio, ¿de qué depende?

El presidente Javier Milei anticipó este viernes que el pago de un nuevo bono de Refuerzo para Jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en julio será efectivizado "en función de cómo vienen los números fiscales" .

"El bono es discrecional y nosotros tenemos que ser serios" por eso "sólo va a haber bonos en función de cómo viene la situación y los números fiscales" , indicó el mandatario en diálogo con LN+.

Milei sobre el bono para jubilados de julio: "No vamos a mentirle dándole cosas que no hay"

La suma de Refuerzo que en su última edición alcanzó un máximo de $ 70.000 se anexaría a los haberes mínimos que, desde julio, treparán a $ 215.622.

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor" , insistió el jefe de Estado.

Noticia en desarrollo...