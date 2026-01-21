Después de años de anuncios y expectativas, avanza una obra vial clave que promete mejorar la circulación y la seguridad en una de las trazas más transitadas del interior del país. La incorporación de un tercer carril a la autopista Rosario Santa Fe, forma parte de un plan integral para optimizar la circulación vehicular, reducir embotellamientos y acompañar el crecimiento del tránsito pesado y particular.

La nueva obra incluye trabajos de ampliación, reordenamiento de accesos y cortes parciales, lo que obliga a modificar la circulación en distintos tramos. Desde los organismos a cargo remarcan que se trata de un avance estratégico que tendrá impacto directo en la conectividad regional y en los tiempos de viaje diarios.

Uno de los puntos más sensibles del avance de obra es la interrupción total de algunos accesos, especialmente en horarios de mayor circulación. Estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes circulan por la zona intervenida.

¿Cuál es la autopista donde se suma el tercer carril?

La obra se desarrolla sobre la Autopista Rosario–Santa Fe (AP01), una autovía fundamental que conecta dos de las ciudades más importantes de la provincia y concentra un alto volumen de tránsito diario. En este marco, este miércoles 21 de enero se dispuso un corte en la salida hacia la Ruta Nacional A012, en sentido Rosario–Santa Fe.

La obra se dio en la autopista Rosario-Santa Fe.

Según se informó, la salida permanecerá cerrada hasta las 13 debido a los trabajos específicos vinculados al nuevo carril. Durante ese lapso, el tránsito quedará totalmente interrumpido en ese punto, con señalización especial y control de personal de obra.

Además, se implementaron cambios en los accesos desde avenida Circunvalación, lo que modifica la forma habitual de ingreso a la autopista para quienes circulan de sur a norte.

¿Cómo son los cambios en los accesos?

Desde este miércoles, los conductores que intenten ingresar a la autopista en sentido a Rosario por calle Iturraspe ya no podrán hacerlo de manera directa. En su lugar, deberán continuar hasta la zona del Hipódromo, realizar la rotonda y regresar por Circunvalación para tomar el acceso habilitado.

Estas modificaciones tienen como objetivo ordenar el tránsito mientras avanza la obra del tercer carril. También busca minimizar riesgos y evitar congestionamientos en sectores críticos. Las autoridades insisten en respetar la señalización y mantenerse informados sobre posibles nuevos cambios.

La construcción implicará el cambio del sentido de ingreso.

Una vez finalizada la obra, se espera que la Autopista Rosario Santa Fe cuente con mayor capacidad, circulación más fluida y mejores condiciones de seguridad , dando respuesta a una demanda histórica de quienes utilizan a diario esta conexión clave del interior.

Las tareas ya comenzaron y, como suele suceder en este tipo de proyectos, implican restricciones temporales al tránsito, desvíos señalizados y presencia permanente de personal vial. Por ese motivo, se solicitó a los conductores extremar las precauciones y planificar recorridos alternativos.