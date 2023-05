Bono ANSES: es oficial el pago del Refuerzo de Ingresos, ¿qué jubilados y pensionados accederán a la suma en junio, julio y agosto 2023?

El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de tres bonos de "Refuerzo de ingreso previsional" para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de $ 15.000 hasta $ 20.000.

Las liquidaciones que se llevarán adelante en junio, julio y agosto, se acoplarán a los haberes con suba del 21% definidos en el último porcentaje de actualización de Movilidad , de acuerdo al artículo 1° del Decreto 282 .

"Otórgase un refuerzo de ingreso previsional por un monto máximo de PESOS QUINCE MIL ($15.000), PESOS DIECISIETE MIL ($17.000) y PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) que se abonarán en los meses de junio, julio y agosto de 2023, respectivamente" , especifica el texto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos.

La medida de carácter excepcional buscará impulsar la capacidad de compra del sector en el mercado interno y que se combinará con la primera etapa de acreditación del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

"Esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas" , subrayó el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el anuncio oficial semanas atrás.

Bono ANSES: ¿Qué grupos cobrarán el Refuerzo de ingresos en junio, julio y agosto 2023?





ANSES pagará el bono de Refuerzo de ingresos durante junio, julio y agosto a las siguientes categorías:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM),

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Bono para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cómo se pagará en junio?





El monto del bono de Refuerzo de ingreso previsional de $ 15.000 correspondiente al mes de junio de 2023 será equivalente a:

a. $ 15.000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 70.938,24;

b. $ 5000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 80.938,24 y menor o igual a $ 141.876,48;

c. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 70.938,24 y menor o igual a $ 80.938,24, el monto será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 85.938,24,

d. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 141.876,48 y hasta $ 146.876,48, el monto del Refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.

Nuevos límites para las tarjetas de créditos: ¿cómo saber si califico tras el anuncio de suba?

Bono para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cómo se pagará en julio?



El monto del bono de Refuerzo de ingreso previsional de $ 17.000 correspondiente al mes de julio de 2023 será equivalente a:

a. $ 17.000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 70.938,24;

b. $ 5000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 82.938,24 y menor o igual a $ 141.876,48;

c. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 70.938,24 y menor o igual a $ 82.938,24, el monto del Refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 87.938,24,

d. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 141.876,48 y hasta $ 146.876,48, el monto del Refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.

Bono para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cómo se pagará en agosto?







El monto del bono de Refuerzo de ingreso previsional de $ 20.000 correspondiente al mes de agosto de 2023 será equivalente a:

a. $ 20.000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 70.938,24;

b. $ 5000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 85.938,24 y menor o igual a $ 141.876,48;

c. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 70.938,24 y menor o igual a $ 85.938,24, el monto del Refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 90.938,24,

d. Para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 141.876,48 y hasta $ 146.876,48, el monto del Refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.