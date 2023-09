Bomba del Turco Asís: cómo ven a Milei los "lobos de Wall Street" y la división de tareas entre Massa y La Campora

Durante su participación esta noche en el programa conducido por Gustao "El Gato Silvestre" en C5N, el reconocido periodista, escritor y analista político Jorge "El Turco" Asís, compartió sus observaciones sobre la coyuntura política argentina y las estrategias que, según él, podrían adoptar los diferentes actores de cara a las elecciones de octubre.



Uno de los puntos clave de su intervención fue la sugerencia que hizo a Unión por la Patria, la coalición que lleva como candidato a presidente a Sergio Massa, respecto a una "división de tareas". Asís propuso que Massa se enfoque en discutir cuestiones relacionadas con el "capitalismo" con sus principales rivales en la contienda electoral: Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de la Libertad Avanza. En tanto, La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, debería encargarse de explicar a las bases que la situación actual no está para revoluciones ni grandes transformaciones.

"La agenda hoy es otra y la agenda tiene que ver con la construcción de un capitalismo tolerable, con sus bases vulgares, con muy poco apasionamiento", agregó. "A la militancia, a la que le falta un conductor, tiene que explicarsele que este no es momento de poner el ´Hospital de Niños en el Sheraton Hotel´ (como cantaban la JP en los 70) y que ya no son los pibes de la liberación", sumó Asís y resumió: "En un momento donde la Argentina tiene una pobreza exasperante, tenés que agrandar la torta y no hay posibilidades de ninguna revolución".

Según Asís, Massa es un político versátil, capaz de relacionarse tanto con los chinos como con los americanos. "Peronismo básico viejo, peronismo explícito", dijo Asís.

El analista también destacó la figura de Javier Milei, a quien se refirió como un exponente del liberalismo que logró canalizar la protesta de manera efectiva. Asís señaló que los llamados "lobos de Wall Street", haciendo una referencia intertextual a la famosa película, están prestando una atención creciente a Milei. En contraste, Asís utilizó el término "buscapinas" para referirse a aquellos actores de Wall Street que, en su opinión, son menos serios y más oportunistas. Según el analista, los "buscapinas" están interesados en los intermediarios que Milei lleva consigo a Nueva York, a pesar de que cuestiona la integridad de algunos de ellos. Además, Asís mencionó la existencia de una suerte de "runfla" en la Argentina, individuos que buscan insertarse en cualquier situación de poder, incluyendo la política. Estos "runflas", según él, también intentarán influir en Milei.

En su análisis, Asís destacó la atención que Milei atrajo tanto a nivel nacional como internacional, equiparándolo casi a una figura icónica, un "Messi" de la política. Según Asís, Milei se forjó así mismo como una figura prominente, con colaboradores y aliados que lo ayudaron en su creación, pero que en última instancia, operó un proceso de autoconstrucción.