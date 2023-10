Boca Juniors: cuál era el valor del dólar en las otras finales de Copa Libertadores que jugó el equipo de Riquelme

Boca Juniors, uno de los clubes de fútbol más famosos de Argentina, ha participado en numerosas finales de la Copa Libertadores a lo largo de su historia y ahora buscará la coronación una vez más.

En noviembre, el club de CABA volverá a buscar la gloria como el mejor de América. En ese sentido, es interesante comparar los diferentes precios del dólar en las últimas ediciones que disputó la final desde el año 2000.

Boca Juniors, de la mano de históricos jugadores como Juan Román Riquelme, ha estado en lo más alto durante años y, en medio de un viaje obligado a Brasil, es casi imposible no pensar en el precio del dólar.

Boca Juniors en la Copa Libertadores: cuál era el valor del dólar en las otras finales donde jugó el equipo de Riquelme

Desde el comienzo del siglo XXI hasta acá, son 7 las finales que disputó el club Xeneize. En unas semanas intentará conseguir la octava.

Desde que Boca Juniors comenzó su época dorada con Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme, Martín Palermo y compañía, el dólar ha vivido un proceso inflacionario sorprendente: ha subido más del 1000%.

2000 - Boca Juniors vs. Palmeiras (campeón): promedio de $1 el dólar





(campeón): promedio de $1 el dólar 2001 - Boca Juniors vs. Cruz Azul (campeón): promedio de $1 el dólar





(campeón): promedio de $1 el dólar 2003 - Boca Juniors vs. Santos (campeón): promedio de $2 el dólar





(campeón): promedio de $2 el dólar 2004 - Boca Juniors vs. Once Caldas (subcampeón): promedio de $3 el dólar





(subcampeón): promedio de $3 el dólar 2007 - Boca Juniors vs. Gremio (campeón): promedio de $3 el dólar





(campeón): promedio de $3 el dólar 2012 - Boca Juniors vs. Corinthians (subcampeón): promedio de $4,40 el dólar





(subcampeón): promedio de $4,40 el dólar 2018 - Boca Juniors vs. River (subcampeón - jugado en Madrid): promedio de $71,40 el dólar oficial (dólar blue: $71).

Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores: ¿cómo se encuentra el dólar actualmente?

La nueva final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre, y será disputada por Boca Juniors y Fluminense.

¿Cómo se encuentra el dólar actualmente ante una nueva final de la Copa Libertadores? El martes 10 de octubre, el dólar blue superó por primera vez la barrera de los $ 1.000.

El precio de las entradas para la final de la Copa Libertadores están en dólares, pero esta suba de la moneda extranjera no las afecta directamente, ya que la compra de las mismas es electrónica y se basa en el precio del dólar oficial (con impuestos incluido), que actualmente está en $ 735.



Las entradas con categorías 1 y 2, de u$s 250 y u$s 150, ya se agotaron y solo restan las generales (categoría 3), que cuestan u$s 50. Estas últimas se otorgaron 20.000 para cada equipo y se pueden obtener desde el sitio oficial de la Conmebol.