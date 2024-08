Blanqueo: las claves de seguridad jurídica y las diferencias con el de Macri

El blanqueo impulsado por Javier Milei promociona "costo cero", beneficios fiscales y posibilidades de inversión. Sin embargo, hay contribuyentes que aún tienen dudas de ingresar o temen por la "inseguridad jurídica", que se cambien las reglas del juego, y esperan los "casos de éxito".

Los antecedentes

El blanqueo de 2016 fue considerado exitoso ya que se tradujo en el ingreso de u$s 116.800 millones, sobre los cuales se pagaron u$s 9.500 millones en multas. En ese entonces participaron 255 mil CUITs de los cuales el 96% eran de personas.

Sin embargo, el éxito del blanqueo fue luego alterado por la modificación de la alícuota de Bienes Personales, que ya incluía tras la medida los bienes regularizados en la base imponible. La alícuota pasó de 0,25% en 2018 a 2,25% el año siguiente, junto a una alícuota diferencial para los bienes offshore. A eso se sumó luego la difusión de información vinculada al blanqueo y a quienes adhirieron.



Estos antecedentes alimentan hoy las dudas de quienes podrían adherir al régimen para regularizar fondos y bienes."Hoy juegan en contra los antecedentes de lo que ocurrió luego de que Macri perdió las elecciones, ya que durante el último gobierno kirchnerista se multiplicó la carga fiscal y se persiguió, fiscalmente y mediáticamente, a los que habían adherido a su régimen de sinceramiento", explicó Diego Fraga, abogado y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.



"Con Macri mucha gente blanqueó, vinieron los cambios, pero pocos reestructuraron su patrimonio y después pasó el trago amargo del cambio en las alícuotas", explicó Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, quien destacó también que aquellos que sí realizaron una reestructuración de sus carteras pudieron evitar el cimbronazo del cambio de la alícuota.

REIBP: donde radica el beneficio extra

"El diferencial de esta oportunidad no pasa por un tema tanto del blanqueo en sí mismo, sino más por Bienes Personales. En el blanqueo anterior se había previsto la reducción gradual para llegar a 0,25% en 2019 y cambió el Gobierno y la llevó a 2,25%", explicó Alejandro Mora, socio responsable del departamento tributario del estudio Tanoira Cassange.



Para prevenir el impacto de un eventual cambio en la alícuota, Mora explicó que el Régimen Adelantado de Bienes Personales (conocido como REIBP) da la posibilidad de pagar 5 años adelantados a una alícuota más baja: serían 0,45% por 5 años para los bienes no blanqueados y de 0,50% para los blanqueados por 4 años.

Lo más importante que destacó Mora es la estabilidad fiscal: "Es hasta 2038. Es decir, en 2028, cuando tengas que volver a pagar el impuesto, se garantizan 10 años más de la alícuota de 0,45%". Caranta coincidió en la importancia de adherir al REIBP para obtener la estabilidad fiscal que ofrece por 10 años.

La norma ofrece además un respaldo en el caso de que un nuevo Gobierno decida modificar la alícuota, explicó Mora: "Si cambia el impuesto y quiere hacerlo retroactivo, va a haber que judicializar, pero está el antecedente de la norma de REIBP".

¿Qué tener en cuenta?

Caranta recomendó tener en cuenta una planificación fiscal que permita virar a estructuras con menor costo fiscal, como volcarse a trusts irrevocables, aunque aclaró que eso puede hacerse con tiempo, una vez que se haya adherido al régimen.

Un punto decisivo que marcó Caranta a la hora de decidir que hacer es la planificación: "Es una oportunidad para las futuras generaciones, para los que quieran dejar todo ordenado para cuando ya no estén".

Los beneficios adicionales

Otra de las diferencias que marcó Fraga es que en el blanqueo de Macri existía expectativa (y temor) sobre la puesta en marcha del intercambio de información financiera automática y global de la OCDE, que alcanzó a países donde los argentinos tenían fondos como Suiza, Uruguay y otros paraísos fiscales, y del intercambio específico con Estados Unidos (aunque no automático).

Fraga explicó que, si bien se espera que entre en funcionamiento el acuerdo con Estados Unidos, existen alternativas para mantenerse fuera de ese intercambio.

Otro de los diferenciales que destacó el abogado es que el blanqueo de Milei es gratis hasta u$s 100.000 en efectivo, y se permiten deducir u$s 100.000 del impuesto que corresponda tributar por "otros bienes".

"En el blanqueo de Macri, era gratis para bienes por debajo de u$s20.000 o con destinos muy específicos, como bonos a los que había que suscribir que no eran convenientes porque inmovilizaban el dinero con poca o nula rentabilidad".

"El de Milei ofrece muchos más destinos para quienes decidan blanquear gratis invirtiendo en el país. Se puede canalizar a través de las ALyCs, donde se pueden abrir las cuentas especiales de regularización. A esto se suma la posibilidad de que vendedores de bienes y servicios acepten como medio de pago dólares depositados en cuentas especiales que, mientras se dejen dentro del circuito financiero especial' creado por el régimen, no tributan el impuesto al blanqueo", agregó Fraga.

El blanqueo de 2016 ofrecía el beneficio de concretarlo en pesos, lo que permitía un ahorro por la brecha del tipo de cambio. El de Milei, "por primera vez en la historia, prevé que el pago sea en dólares". El de 2016 sin embargo no permitía regularizar deudas por facturas apócrifas, cosa que sí se puede en esta edición.

El plus: no se cae

Un plus del blanqueo de Milei destacado por muchos especialistas y subrayado por Fraga, es que no cae. "El blanqueo de Macri castigaba a quienes no hubiesen exteriorizado todo su patrimonio, y se detectara más del 5% no registrado, tiraba abajo todo el blanqueo. Era a todo o nada. En el actual, se puede caer el ‘tapón fiscal' que limita a que AFIP reclame consumos anteriores".



Un tema que suma dudas: la fecha de corte

Existe otro consenso entre los expertos: la fecha de corte. Por la demora del trámite legislativo, quedó un bache entre la fecha de corte (31 de diciembre de 2023) y el momento de regularización (vigente desde mediados del mes pasado y, en el caso del efectivo, disponible hasta el 30 de septiembre).

"Esto deja en el medio un período (de más de seis meses) durante el cual podría haber nuevos activos para regularizar. Por ahora, el actual régimen no ofrece solución para estos casos. Mientras que en el Gobierno de Macri, se fue moviendo la fecha de corte con las reglamentaciones para abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles", explicó Fraga sobre este inconveniente.

Ventajas de la edición anterior