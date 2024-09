Becas Progresar: publican el calendario de cobro de septiembre 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el jueves 12 de septiembre el noveno calendario de cobro de las Becas Progresar 2024.

La iniciativa bajo la órbita de la Secretaría de Educación mostrará un haber bruto general de hasta $ 20.000 para cada una de sus categorías. En tanto, se aguarda por la habilitación correspondiente al segundo semestre.

Calendario de cobro de las Becas Progresar de septiembre 2024





El noveno calendario de acreditación de haberes correspondientes a las Becas Progresar por parte de ANSES se pondrá en marcha el jueves 12, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 16 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de septiembre

¿Cuáles serán los requisitos para inscribirse a las Becas Progresar 2024?





Becas Progresar para alumnos de escuela primaria y secundaria: categoría Obligatoria



Los alumnos de las escuelas públicas primarias y secundarias que quieran solicitar el acceso a las Becas Progresar 2024 durante el segundo semestre deberán hacerlo en la categoría Obligatoria.

El beneficio tendrá una duración de 12 meses para quienes resulten aprobados en la primera convocatoria y de 6 para quienes obtengan el alta en la segunda (a efectuarse durante el segundo semestre).

Respecto a los destinatarios, podrá ser gestionada por estudiantes argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos (2) años en el país, con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Becas Progresar categoría Obligatoria: requisitos





Los solicitantes a las Becas Progresar de la categoría Obligatoria deberán cumplir con nueve condiciones básicas:

a) Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI);

b) Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca entre dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos;



c) La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478;

d) Cumplir con la condición de alumno regular;

e) Participar en las actividades complementarias que el Programa determine con el objeto de cumplir con su finalidad. La participación en cursos de orientación vocacional - virtual y asincrónico - será de carácter obligatorio;

f) Cumplir con las condiciones académicas;

g) Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad;

h) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva;

i) Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma "PROGRESAR".

Además, ante eventuales cambios de situación, los titulares de las becas deberán informar al Programa cualquier variación que consideren relevante a los fines de la permanencia en el mismo, relativos a su situación personal, familiar, patrimonial, laboral, económica y académica, incluyendo los eventuales cambios de domicilio, así como los pases de escuela, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles administrativos de acaecido el cambio, a través de los medios que la Secretaría de Educación determine y disponga a tal fin.

Becas Progresar categoría Obligatoria: condiciones para obtener la aprobación de solicitud de acceso





La evaluación de los requisitos exigidos por el programa Becas Progresar estará conformada por dos componentes:

1) La evaluación socioeconómica: llevada a cabo por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función de los ingresos del postulante y los de su grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción (a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478).

2) La evaluación académica: demandará de la presentación de tres certificaciones anuales de escolaridad:

abril y mayo;

junio y julio,

diciembre.

La última habilitará al becario para el pago del 20% retenido del año cursado.

Becas Progresar categoría Obligatoria: vacunas exigidas





Los titulares de las Becas Progresar de la categoría Obligatoria deberán acreditar el cumplimiento del Calendario Obligatorio de Vacunación, según los criterios de verificación y en los plazos que el área correspondiente establezca para el período 2024.

Los compuestos exigidos indicados por el Ministerio de Salud de la Nación en adolescentes de 16 a 18 años y en adultos jóvenes de 19 a 30 años son:

• Doble viral (sarampión y rubéola) o Triple viral (sarampión, rubéola y paperas): iniciar o completar esquema de dos dosis;

• Doble bacteriana (tétanos y difteria): 1 dosis de refuerzo cada diez años;

• Hepatitis B: iniciar o completar esquema de tres dosis,

• VPH: iniciar o completar esquema de dos dosis.







Becas Progresar para universitarios y terciarios: categorías Superior y Enfermería



El beneficio tendrá una duración 6 meses para quienes obtengan el alta en la segunda convocatoria (a efectuarse en los próximos días).

Becas Progresar categoría Superior y Enfermería: tipo de postulaciones





a) Estudiantes ingresantes: son aquellos que no reportan actividad académica superior con anterioridad a su postulación, según la información que brinde la institución académica respectiva,

b) Estudiantes avanzados: son aquellos que se postulan para la obtención de la beca y que iniciaron sus estudios superiores con anterioridad al año en el que se postulan, según la información que brinde la institución académica respectiva.



Becas Progresar categoría Superior: requisitos





Los solicitantes a las Becas Progresar de la categoría Superior deberán cumplir con 11 condiciones básicas:

a) Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI);

b) Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, en el caso de alumnos ingresantes, entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos avanzados en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos;

c) La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478;

d) Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción;

e) Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales. Están excluidos los Ciclos de Complementación Curricular ya sean Ciclos de Tecnicaturas, Licenciaturas y Profesorados;

f) Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal;

g) Cumplir con las condiciones académicas;

h) Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad;

i) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva;

j) Participar en las actividades complementarias que el Programa determine con el objeto de cumplir con su finalidad;

k) Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma PROGRESAR.



Becas Progresar categoría Enfermería: requisitos



a) Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI);

b) Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, en el caso de alumnos ingresantes, entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos avanzados en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos;

c) La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478;

d) Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción;

e) Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo;

f) Cumplir con las condiciones académicas;

g) Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad;

h) Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva;

i) Participar en las actividades complementarias que el Programa determine con el objeto de cumplir con su finalidad;

j) Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma PROGRESAR.

Becas Progresar categoría Superior y Enfermería: condiciones para obtener la aprobación de solicitud de acceso





La evaluación de los requisitos exigidos para las categorías Superior y Enfermería del programa Becas Progresar estará conformada por dos componentes:

1) La evaluación socioeconómica: llevada a cabo por ANSES en función de los ingresos del postulante y los de su grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción (a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478).

2) La evaluación académica: se realizará de acuerdo con la información brindada por las instituciones educativas correspondientes:

a. Los interesados que se postulen a la beca por primera vez en calidad de estudiantes avanzados deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y el año cursado,

b. Aquellos solicitantes que hayan sido beneficiarios en la convocatoria del año 2023 y acrediten su condición de alumno regular pero no alcancen el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y el año cursado requerido podrán acceder a la cuota de transición establecida para el período 2024 que será de un 80% del monto mensual de beca.

Becas Progresar categorías Superior y Enfermería: vacunas exigidas





Los titulares de las Becas Progresar de las categorías Superior y Enfermería deberán acreditar el cumplimiento del Calendario Obligatorio de Vacunación, según los criterios de verificación y en los plazos que el área correspondiente establezca para el período 2024.

Los compuestos exigidos indicados por el Ministerio de Salud de la Nación en adolescentes de 16 a 18 años y en adultos jóvenes de 19 a 30 años son:

• Doble viral (sarampión y rubéola) o Triple viral (sarampión, rubéola y paperas): iniciar o completar esquema de dos dosis;

• Doble bacteriana (tétanos y difteria): 1 dosis de refuerzo cada diez años;

• Hepatitis B: iniciar o completar esquema de tres dosis,

• VPH: iniciar o completar esquema de dos dosis.