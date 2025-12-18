La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero. La misma se hará efectiva en el calendario de pagos y se sumará al extra de la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobra AUH en enero y de cuánto es el aumento

El INDEC informó que la inflación en noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente se hará efectivo en enero. De esta manera, los beneficiarios de la AUH pasarán a cobrar un haber bruto de $ 125.554,30.

Del total cobrarán un haber neto de $ 125.554,30 y el 20% restante aguardará la presentación de la Libreta.

Cuánto cobra AUH por la Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios con hijos menores a 14 años cobrarán la Tarjeta Alimentar, la cual se liquida de forma automática y contempla los siguientes montos:

Familias con 1 hijo: $ 52.250

Familias con 2 hijos: $ 81.936

Familias con 3 hijos o más: $ 108.062

Cuándo cobra AUH en diciembre

ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre para los beneficiarios: