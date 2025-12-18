En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero. La misma se hará efectiva en el calendario de pagos y se sumará al extra de la Tarjeta Alimentar.
Cuánto cobra AUH en enero y de cuánto es el aumento
El INDEC informó que la inflación en noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente se hará efectivo en enero. De esta manera, los beneficiarios de la AUH pasarán a cobrar un haber bruto de $ 125.554,30.
Del total cobrarán un haber neto de $ 125.554,30 y el 20% restante aguardará la presentación de la Libreta.
Cuánto cobra AUH por la Tarjeta Alimentar
Los beneficiarios con hijos menores a 14 años cobrarán la Tarjeta Alimentar, la cual se liquida de forma automática y contempla los siguientes montos:
- Familias con 1 hijo: $ 52.250
- Familias con 2 hijos: $ 81.936
- Familias con 3 hijos o más: $ 108.062
Cuándo cobra AUH en diciembre
ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre para los beneficiarios:
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre