AUH ANSES: cuál es el límite de hijos para poder cobrar la asignación en octubre en 2024

Un grupo familiar sólo podía tener hasta 5 hijos para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Decreto 840/2020 eliminó "el límite máximo de CINCO (5) niñas, niños, adolescentes y/o personas con discapacidad por grupo familiar, y modificar los requisitos que fueran establecidos por el artículo 6° del Decreto N° 1602/09, que incorporó el artículo 14 ter a la Ley N° 24.714".

AUH ANSES: qué pasa con el límite de hijos para cobrar la asignación

Tras la resolución, el requisito de tener hasta 5 hijos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social quedó disuelto. Sin embargo el diputado Nacional José Luis Espert lanzó una polémica declaración sobre la natalidad y las condiciones de cobro de la AUH.

"Si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres", el país "va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia", había dicho el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según el diputado nacional: "Uno no puede dar un AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", dijo el diputado nacional, cercano al presidente Javier Milei".

No existe un límite de cantidad de hijos para poder cobrar la AUH.

Espert opinó que a los beneficiarios que cobran la asignación "hay que condicionarlos en la cantidad de hijos de hijos que las personas tengan".

"Si uno a la persona beneficiaria del plan le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo", afirmó.

¿Qué va a pasar con la cantidad de hijos para cobrar la AUH?

Con respecto a las declaraciones que dio Espert en una entrevista, el Gobierno aún no tiene planeado limitar nuevamente la cantidad de hijos que pueden tener las personas para poder cobrar el monto de la AUH.

Los beneficiarios de la AUH cobrarán un 4,03% de aumento, tras el dato de inflación de julio. Tras las nuevas medidas del Gobierno Nacional, la ANSES toma el dato del último IPC (Índice de Precios al Consumidor). Así existe una diferencia de dos meses entre la fecha de de cobro y momento en que el INDEC publica el dato de inflación.

Cuánto cobra AUH en septiembre 2024

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 67.420

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 219.537

Asignación por Embarazo (AUE): $ 67.420

Monto retenido por la Libreta AUH

Asignación Universal por Hijo monto retenido: $ 13.484

Asignación por Embarazo monto retenido: $ 13.484

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad monte retenido: $ 43.907,4

Fecha de cobro AUH de septiembre 2024

DNI terminados en 0: 9 de septiembre

DNI terminados en 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2: 11 de septiembre

DNI terminados en 3: 12 de septiembre

DNI terminados en 4: 13 de septiembre

DNI terminados en 5: 16 de septiembre

DNI terminados en 6: 17 de septiembre

DNI terminados en 7: 18 de septiembre

DNI terminados en 8: 19 de septiembre

DNI terminados en 9: 20 de septiembre

Fecha de cobro AUE septiembre

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 13 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 20 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

¿Quiénes pueden cobrar AUH?

Las siguientes personas están habilitadas para recibir la asignación:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Personal de casas particulares

Monotributista social

¿Cuáles son los requisitos para cobrar AUH?

De la madre, padre o titular

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo