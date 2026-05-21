Los incrementos definidos por el Gobierno Nacional comenzarán a aplicarse con retroactivo desde enero de 2026. (Fuente: Shutterstock).

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) confirmó la actualización salarial para instructores y trabajadores administrativos de todo el país durante 2026, luego de la entrada en vigencia del decreto 0386 emitido por el Gobierno Nacional. El incremento será del 12% y también impactará en bonificaciones y asignaciones mensuales.

Cómo quedaron los salarios para el personal administrativo del Sena

El nuevo esquema salarial establece 11 grados distintos para los trabajadores administrativos, agrupados en niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.

Entre los valores definidos para 2026 aparecen:

Directivos con salarios que irán desde $9.825.160 hasta $22.940.528 , según el grado asignado.

Asesores con remuneraciones de entre $7.920.623 y $10.816.226 .

Profesionales con ingresos que oscilan entre $6.202.008 y $11.833.466 .

Técnicos con salarios de hasta $5.557.313 .

Personal asistencial con montos que alcanzarán los $4.871.160.

El nuevo ajuste salarial del Sena beneficiará tanto a instructores técnicos como al personal administrativo en Colombia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El ajuste salarial supera el porcentaje inicialmente contemplado para los empleados públicos nacionales y fue aprobado tras la validación técnica y presupuestal presentada por la entidad.

Los nuevos salarios para instructores del Sena en 2026

La actualización salarial también incluye a los instructores técnicos del Sena, quienes quedaron distribuidos en una escala de 20 grados salariales.

Según el decreto oficial, los ingresos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Grado 1: $4.871.607.

Grado 5: $5.551.117.

Grado 10: $6.374.759.

Grado 15: $7.129.680.

Grado 20: $8.156.201.

El nuevo esquema tendrá aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026 y beneficiará a miles de trabajadores vinculados a la institución educativa estatal.

¿Por qué el aumento salarial fue superior al previsto?

De acuerdo con la explicación entregada por la Función Pública y retomada por El Tiempo, el incremento definitivo del 12% fue aprobado luego de que el Sena presentara soportes jurídicos, técnicos y presupuestales que justificaban un ajuste adicional.

Inicialmente, el aumento proyectado rondaba el 7%, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Gobierno Nacional autorizó una modificación complementaria que elevó el porcentaje final.

El decreto también contempla cambios en el valor de la bonificación por servicios prestados para funcionarios de la entidad.

La actualización salarial contempla nuevas escalas de remuneración para trabajadores de distintos niveles dentro del Sena. (Fuente: Montaje EC).

Qué impacto tendrá el nuevo ajuste salarial en Colombia

El incremento salarial representa uno de los ajustes más altos para empleados públicos en 2026 y busca fortalecer la capacidad operativa y educativa del Sena en todo el territorio nacional.

Además de mejorar los ingresos de instructores y administrativos, el nuevo esquema salarial pretende responder al aumento del costo de vida y a las necesidades presupuestales de una de las instituciones educativas más importantes del país.